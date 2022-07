6 tháng đầu năm, Quảng Nam đón 2,3 triệu lượt khách

(VTC News) -

Thông tin trên vừa được lãnh đạo Quảng Nam nêu ra sáng nay (18/7) tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

6 tháng đầu năm 2022, Quảng Nam đón 2,3 triệu lượt khách tham quan, lưu trú.

Theo đó, với việc tổ chức thành công lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022, Quảng Nam đã tích cực triển khai các chương trình kích cầu, khuyến mãi để thu hút du khách trở lại, đặc biệt là khách nội địa. Kết quả hoạt động ngành du lịch rất tích cực, mặc dù số lượt khách quốc tế vẫn chưa thể phục hồi so với thời điểm chưa có dịch COVID-19.

Cụ thể, số lượt khách nội địa đến Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 có những tín hiệu đáng mừng. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch gần 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 91 nghìn lượt khách, tăng gấp 6 lần; khách nội địa 2,2 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần.

Khách tham quan đạt 1.548.900 lượt khách, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ; khách lưu trú du lịch đạt 739.600 lượt khách, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 1.710 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 4.019 tỷ đồng.

Dự kiến trong những tháng cuối năm, Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mở cửa, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến Quảng Nam trong Năm Du lịch quốc gia 2022. Địa phương sẽ chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước; chủ động liên kết với các hãng hàng không, các tập đoàn du lịch hàng đầu quốc tế; hoàn thiện và triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch...