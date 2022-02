6 phim Việt đáng trông đợi sẽ ra mắt nửa đầu năm 2022

(VTC News) -

Sau khi hệ thống rạp chiếu phim tại các thành phố lớn hoạt động trở lại, các tác phẩm hứa hẹn của điện ảnh Việt cũng bắt đầu rục rịch bước lên màn ảnh rộng. Từ phim kinh dị đến hành động và cả lãng mạn, loạt phim Việt đa dạng thể loại là sự bổ sung cần thiết vào danh sách những tựa phim phải xem tại rạp của khán giả nửa đầu năm nay.

"Người lắng nghe: Lời thì thầm"

Phim Việt đầu tiên chào sân vào tháng Ba tới gọi tên "Người lắng nghe: Lời thì thầm", tựa phim kinh dị đầu tay của đạo diễn trẻ Khoa Nguyễn.

Phim xoay quanh câu chuyện của An Nhiên (Oanh Kiều), một nữ nhà văn trẻ mắc phải chứng rối loạn lo âu. Cô tin rằng mình đang bị ám ảnh bởi nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên Lời thì thầm. Là một bác sĩ tâm lý, Tường Minh (Quang Sự) cố gắng giúp đỡ An Nhiên thoát khỏi sự tra tấn tinh thần, đồng thời lật mở những bí ẩn về sự ám ảnh của cô. "Người lắng nghe: Lời thì thầm" đã nhận những phản hồi tích cực và liên tục giành giải khi tham gia các liên hoan phim quốc tế.

Đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết: “Việc đưa “Người lắng nghe” dự tuyển các liên hoan phim quốc tế đã sớm có trong kế hoạch của tôi và nhà sản xuất. Bộ phim có đề tài liên quan đến sức khoẻ tâm lý của con người. Đây là một đề tài có tính phổ quát. Mọi người, bất kể là thuộc quốc gia nào, dân tộc nào, tôn giáo nào... cũng đều có thể đối diện với các vấn đề liên quan đến sức khoẻ tâm lý. Vậy nên, tôi có niềm tin là bộ phim sẽ nhận được sự đồng cảm của người xem trên phạm vi toàn cầu chứ không chỉ giới hạn trong nước. Việc đưa “Người lắng nghe” dự tuyển các LHP quốc tế không phải cơ duyên mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ sớm".

Phim sẽ ra mắt vào 4/3.

"Bóng đè"

Mùa phim Việt sẽ trở lại vào giữa tháng Ba với "Bóng đè", tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Văn Kiệt - người đã tạo nên "Hai Phượng" đình đám vào năm 2019. Phim là sự trở lại với thể loại kinh dị của Lê Văn Kiệt sau "Ngôi nhà trong hẻm" gặt hái thành công đáng kể vào năm 2012. Đây cũng là lần đầu tiên hiện tượng bóng đè được khai thác trong một tác phẩm kinh dị Việt Nam. Đạo diễn Lê Văn Kiệt chia sẻ, anh có được nguồn cảm hứng thực hiện bộ phim từ chính những trải nghiệm bị bóng đè khi còn nhỏ của bản thân.

"Bóng đè" xoay quanh câu chuyện về ba cha con Thành (Quang Tuấn), Linh (Lâm Thanh Mỹ) và Yến (Mai Cát Vi) chuyển về sống tại căn nhà cổ ở quê sau một biến cố lớn. Tưởng chừng có thể bắt đầu cuộc sống mới yên bình, họ lại liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ quái trong ngôi nhà. Đặc biệt, cô con gái út Yến thường xuyên bị bóng đè khi ngủ. Cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Phim khởi chiếu tại rạp từ 18/3.

"578: Phát đạn của kẻ điên"

Bên cạnh những phim kinh dị, các khán giả yêu thích dòng phim hành động với những màn cận chiến máu lửa sẽ khó lòng bỏ qua "578: Phát đạn của kẻ điên", tác phẩm gây chú ý khi quy tụ ê kíp nổi tiếng, bao gồm cố vấn kịch bản Mike Newell - được biết đến với vai trò đạo diễn của "Harry Potter and the Goblet of Fire", đạo diễn võ thuật Oh Se Young của "Avengers: Age of Ultron" hay series Netflix mới "All of Us Are Dead". Đây cũng là lần đầu tiên nàng Hậu H’Hen Niê xuất hiện với vai trò diễn viên.

Phim dự kiến ra rạp từ 25/3.

"Thanh Sói"

Sau thành công của "Hai Phượng", Ngô Thanh Vân dần chiếm được tình cảm của người hâm mộ với thể loại phim hành động. Nhận thấy sự ăn khách từ dòng phim và nhân vật trong tác phẩm trước, "đả nữ" quyết định sản xuất thêm dự án tiền truyện "Thanh Sói". Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, rất được yêu thích như Đồng Ánh Quỳnh, Song Luân và đặc biệt là ca sĩ Tóc Tiên.

Theo tiết lộ của phía nhà sản xuất, Thanh Sói là câu chuyện kể về giang hồ khét tiếng ở Sài Gòn cùng những góc khuất của bà trùm. Chia sẻ về quá trình thực hiện phim điện ảnh này, Ngô Thanh Vân bộc bạch: "Sau 2 năm ra mắt Hai Phượng, chúng tôi tập trung nội dung vào các sản phẩm studio sản xuất. Thanh Sói là vai diễn được ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Dự án này đã ngốn 2 năm tiền kỳ, 3 tuần nữa bấm máy".

"Em và Trịnh"

Là phim Việt lãng mạn duy nhất ra mắt vào nửa đầu năm nay, "Em và Trịnh" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh là khúc tình ca ngọt ngào, thấm đượm về cuộc đời, cuộc tình của người nhạc sĩ đã trở thành một phần quan trọng trong nền âm nhạc Việt Nam. Nam diễn viên trẻ Avin Lu sẽ đảm nhận vai diễn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong khi nàng thơ Dao Ánh sẽ do gương mặt mới Hoàng Hà đảm nhận.

"Vô diện sát nhân"

Cũng là một tác phẩm thuộc thể loại kinh dị song nghiêng nhiều theo hướng giật gân, "Vô diện sát nhân" được nhào nặn dưới bàn tay đạo diễn mới triển vọng Đinh Công Hiếu. Phim có sự góp mặt của ngọc nữ màn ảnh rộng Phương Anh Đào trong vai nữ chính Phương Anh, một bác sĩ trẻ và tài năng. Tuy nhiên, cô thường xuyên gặp ác mộng về một kẻ giết người giấu mặt nhắm vào mình. Những giấc mơ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, kẻ thủ ác trong giấc mơ cũng như đang bước ra đời thật.

Ngay từ khi hé lộ teaser đầu tiên, phim đã gây sốc cho khán giả khi chứng kiến Phương Anh Đào “trầy da tróc vảy” với những mảng miếng giết người man rợ của tên sát nhân.