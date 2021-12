6 phim Hàn Quốc khiến khán giả 'sôi máu' vì cái kết gây ức chế

Làng phim Hàn năm 2021 vô cùng sôi động, nhộn nhịp với sự đổ bộ của hàng loạt bom tấn đình đám. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng có thể giành được tình cảm của khán giả. Bởi lẽ, một số biên kịch của phim Hàn đã khiến khán giả "sôi máu" vì những cái kết dang dở đến gây ức chế cực mạnh.

Penthouse 3

Quả là không ngoa khi nói Penthouse 3 chính là tựa phim Hàn gây thất vọng nhất năm 2021 khi không những sở hữu tuyến nội dung phi logic mà còn khiến khán giả "trầm cảm" vì cái kết quá đỗi tàn nhẫn. Bởi lẽ, sau tất cả âm mưu đấu đá tranh giành quyền lực thì cả nhân vật phản diện lẫn chính diện đều "bay màu" một cách khó hiểu.

Cho hỏi biên kịch khổ sở hồi sinh nhân vật chi để rồi cũng cho bay màu hết?

Squid Game

Là tựa phim Hàn thành công nhất của nhà Netflix, thế nhưng Squid Game vẫn không tránh khỏi tranh cãi với cái kết như "đấm" vào mặt người xem, đi ngược lại logic ban đầu mà biên kịch đặt ra. Không ít khán giả cho rằng Gi Hun (Lee Jung Jae) không những vô dụng mà còn khá "ba phải" ở phút cuối của phim. Tuy nhiên, biết đâu hành động phút cuối của Gi Hun lại là tiền đề mở ra mùa mới Squid Game thì sao?

Jirisan

Jirisan là tựa phim đánh dấu sự tái xuất của "nữ hoàng rating" Jeon Ji Hyun sau thời gian dài vắng bóng. Vậy mà không những liên tục bị "thất sủng" với mức rating an toàn mà Jirisan còn khiến khán giả ngán ngẩm với cái kết đúng chuẩn "đầu voi đuôi chuột". Đa phần khán giả đều tỏ vẻ thất vọng vì cặp đôi chính Hyun Jo (Joo Ji Hoon) và Yi Kang (Jeon Ji Hyun) chẳng có tí loveline nào mặc cho biên kịch đã tung hint.

Thêm vào đó, cái chết bí ẩn xoay quanh ngôi làng Hyun Go vẫn được bỏ ngỏ

Youth Of May

Youth Of May có lẽ là tựa phim Hàn sở hữu tuyến tình cảm bi thảm nhất màn ảnh năm 2021. Vì lấy cảm hứng từ bi kịch lịch sử, Youth Of May dĩ nhiên cũng phải khiến người xem day dứt vì tình yêu bị chia cắt của đôi nam, nữ chính. Thậm chí vì cái kết của phim quá bi kịch mà khán giả còn đòi "triệu hồi" biên kịch Penthouse để hồi sinh Myung Hee (Go Min Si) trả lại cho Hee Tae (Lee Do Hyun).

Và càng giày xéo tâm can người xem hơn khi phải mất tới hàng chục năm sau, Hee Tae mới tìm được Myung Hee, lúc này chỉ còn là một bộ hài cốt

Mouse

Đừng tưởng chỉ có những tựa phim tình cảm mới khiến người xem rơi lệ, vì ngay cả siêu phẩm kinh dị, trinh thám là Mouse cũng phải khiến khán giả khóc cạn nước mắt. Cái kết của Mouse đã khiến dân tình nhốn nháo một thời, khi một bên thì cho là tựa phim Hàn này đã kết thúc hợp lý đúng chuẩn "giết người đền tội". Song, số khác thì cho rằng biên kịch đã quá tàn nhẫn khi đẩy số phận nhân vật chính vào bước đường cùng.

Tức nhất là chuyện tình dang dở của đôi này đây

My Name

Nối gót thành công của Squid Game, My Name cũng đã có thành tích khá ấn tượng sau khi ra mắt xoay quanh hành trình trả thù của cô nàng Ji Woo (Han So Hee). Song, vẫn phải thừa nhận rằng tựa phim này càng về sau thì lại càng dần lộ rõ khá nhiều lỗ hỏng. Đơn cử như chi tiết "tiễn đưa" người yêu của nữ chính. Một số khán giả cho rằng đây chính là chất xúc tác để Ji Woo quyết tâm trả thù cho cha, nhưng số khác thì cho rằng chi tiết này vô cùng thừa thãi, phi logic và không cần thiết phải lồng ghép vào phim.