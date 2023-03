6 mẹo hay giúp loại bỏ cặn bẩn trong ấm siêu tốc hiệu quả

(VTC News) -

Chẳng cần bỏ quá nhiều thời gian hay công sức, với những nguyên liệu có trong nhà, bạn có thể áp dụng các mẹo vệ sinh ấm siêu tốc dưới đây, giúp nó sạch cặn bẩn và luôn như mới.

Dùng giấm hoặc chanh

Bạn dùng giấm hoặc thái ngang quả chanh ra làm 5 - 6 lát. Cho những lát chanh đã thái hoặc giấm vào trong ấm rồi đổ nước lọc vào, bật ấm và đun nước. Để nước sôi một lúc rồi đổ toàn bộ chanh hoặc giấm ra ngoài. Cuối cùng, bạn tráng lại ấm bằng nước là được.

Dùng vỏ trứng

Dùng vỏ trứng để loại bỏ bẩn trong ấm siêu tốc.

Đập vụn vỏ trứng, đặt vào trong ấm đun nước, đổ nước lọc vào khoảng nửa ấm, dùng đũa quấy đều, sau đó luộc chín tầm nửa tiếng. Đổ vỏ trứng ra, làm sạch với nước như thông thường.

Dùng baking soda

Bỏ một thìa nhỏ baking soda vào, đun sôi lên vài phút là cặn có thể được loại bỏ. Bạn cũng có thể đổ baking soda 1%, thêm 500ml bia hoặc nước, lau nhẹ đáy ấm là sạch. Chỉ cần như vậy là bạn đã có một ấm siêu tốc sạch cặn rồi.

Dùng nước coca

Đổ 1 lon coca vào ấm siêu tốc và ngâm khoảng 1 giờ. Đổ nước ra và lấy khăn lau nhẹ, mọi cặn bã đọng lại trên ấm đều được loại bỏ sạch sẽ. Nếu muốn nhanh hơn, bạn có thể đun sôi coca rồi dùng thìa gỗ khuấy đáy ấm trong vòng vài phút, sau đó rửa lại bằng nước là được.

Dùng vỏ khoai tây

Gọt vỏ khoai tây cho vào ấm siêu tốc, đổ nước lọc vào ấm, sau đó đun sôi trong 10 phút rồi rửa sạch lại với nước, những vết cặn sẽ được loại bỏ.

Dùng than hoạt tính

Ấm siêu tốc không sử dụng lâu ngày dễ bị bám bụi và khó tẩy rửa. Cách nhanh nhất để làm sạch bụi trong ấm siêu tốc chính là sử dụng than hoạt tính. Dùng một chiếc khẩu trang than hoạt tính (mua ở tiệm thuốc) bỏ vào trong ấm siêu tốc, đổ nước vào và đun sôi. Than hoạt tính trong khẩu trang có công dụng hút sạch bụi bẩn bên trong ấm.

Mẹo bảo quản ấm siêu tốc luôn như mới

Luôn rút phích cắm sau khi sử dụng ấm.

Không để nước bên trong ấm siêu tốc quá lâu, tránh đóng cặn và rỉ sét.

Sau khi sử dụng, úp ngược ấm, để khô.

Đặt ấm và đế tiếp điện ở nơi thoáng mát, sạch sẽ, khô ráo.

Không xả nước hoặc đặt ấm siêu tốc vào chậu nước để làm sạch, tránh việc các bộ phận của ấm tiếp xúc với nước, gây chập điện hoặc cháy trong quá trình sử dụng.

