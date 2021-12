6 lý do không thể bỏ qua Housinco Premium khi tìm mua nhà đón năm mới

(VTC News) -

“Giá trị vàng” đến từ vị trí

Một trong những dự án sáng giá tại khu đô thị Tây Nam Kim Giang, Hà Nội là Housinco Premium. Dự án nằm ở mặt đường Nguyễn Xiển, trong quần thể khu đô thị xanh với hơn 140ha công viên Chu Văn An: vị trí trung tâm – bốn phương hội tụ. Đồng thời, Housinco Premium cũng nằm ở vị trí tâm điểm tỏa đi các con đường huyết mạch như Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Tôn Thất Tùng kéo dài…

Vị trí vàng trên trục giao thông huyết mạch sẽ giúp kéo gần khoảng cách từ Housinco Premium đến các bệnh viện lớn như: Viện K Tân Triều, bệnh viện Bạch Mai, 103…, các trung tâm vui chơi – mua sắm như BigC, Royal City…; các trường đại học lớn như đại học Hà Nội, đại học Kiến Trúc… Từ đây, cư dân cũng có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm như Hồ Gươm, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, quảng trường Ba Đình…

Tiện ích làm nên đẳng cấp khác biệt

Với phương châm giá trị làm nên đẳng cấp khác biệt, chủ đầu tư đã dành rất nhiều tâm huyết để hoàn thiện và tối ưu các tiện ích, hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp, hệ thống an ninh và công nghệ hiện đại nhằm mang đến sự an tâm và hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

Dự án có tất cả 31 tầng; trong đó có 4 tầng gửi xe, 5 tầng văn phòng dịch vụ và 25 tầng căn hộ. Mỗi sàn chỉ có 14 – 16 căn nhưng được bố trí tới 8 thang máy; sảnh chờ thang máy rộng 3,1m. Không gian sinh hoạt chung mỗi tầng gần 100m2; không gian công cộng đẳng cấp 5 sao (công viên Chu Văn An, phố đi bộ…); bể bơi – phòng gym – yoga; nhà hàng, nhà trẻ, siêu thị. Không chỉ vậy, Housinco Premium còn có an ninh bảo vệ 4 lớp, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động cao cấp để đảm bảo an toàn cho cư dân.

Khu vui chơi trẻ em kết hợp vườn trên mái được thiết kế ở không gian rộng với các trò chơi đa dạng.

Chất lượng xây dựng được đảm bảo bởi chủ đầu tư uy tín

Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Tập Đoàn Housinco. Công ty đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn đầu tư dự án suốt 16 năm, đưa vào vận hành tòa nhà Housinco Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm). Ngoài ra, tập đoàn Housinco cũng đã thực hiện hàng chục dự án với vai trò tư vấn đầu tư cho các chủ đầu tư lớn giai đoạn trước năm 2010 như tòa nhà Tây Hà, khu đô thị mới Dịch Vọng…

Với bề dày kinh nghiệm và tiềm lực tài chính vững mạnh, các dự án do chủ đầu tư thực hiện trong đó có Housinco Premium luôn đảm bảo về tiến độ xây dựng cũng như chất lượng.

Khu vực sảnh lễ tân ở tầng 1 được thiết kế sang trọng.

Sắp bàn giao - nhận nhà đón năm mới

Nguồn cầu mua nhà những tháng cuối năm luôn tăng mạnh vì khách hàng ai cũng mong muốn được “vui tân gia – đón tân niên” với một khởi đầu mới đầy may mắn. Lựa chọn Housinco Premium, gia chủ sẽ được thỏa lòng mong ước bởi dự án tiến hành bàn giao vào quý I/2022 với đầy đủ nội thất cao cấp.

Đặc biệt, nếu mua nhà ở thời điểm này, khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng căn hộ hiện hữu gần như đầy đủ về cảnh quan, nội thất, thiết kế, tiện ích… và mang đến lợi ích kép: “xách vali” vào ở ngay trước Tết nguyên đán hoặc cho thuê lại để sinh lời.

Bộ sưu tập 350 căn hộ thiết kế thông minh

Housinco Premium có tất cả 350 căn hộ với diện tích từ 62.1 đến 177.6m2, bố trí 2 - 5 phòng ngủ. Đồng thời, tòa nhà được thiết kế theo hình chữ H nên 90% các căn hộ là căn góc; giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và không khí lưu thông tốt hơn.

Không chỉ có thiết kế thông minh, các căn hộ khi được bàn giao tới tay chủ nhân đều đã được lắp đầy đủ các thiết bị cao cấp như cửa lõi thép chống cháy, khóa cửa có tính năng quét vân tay và mật mã, chuông cửa hiện hình ảnh và khóa thông minh, điều hòa trung tâm âm trần, tủ bếp, sàn gỗ chống ẩm cao cấp, thiết bị vệ sinh với kiểu dáng hiện đại…

Hình ảnh thực tại căn hộ mẫu của dự án.

Mua nhà ở ngay - hưởng ngàn ưu đãi

Housinco Premium đang sây sốt thị trường với chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu kể từ ngày ký hợp đồng (hạn nợ gốc 12 tháng) hoặc chiết khấu 3% trên giá trị căn hộ, quà tân gia lên tới 1 lượng vàng. Những chính sách này sẽ mang đến khoản tài chính không hề nhỏ cho gia chủ.

Hiện Housinco Premium có ưu thế cạnh tranh hơn hẳn so với các dự án cùng phân khúc trên thị trường ở Hà Nội, xứng đáng trở thành nơi an cư lạc nghiệp và đầu tư sinh lời sáng giá.