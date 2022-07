6 loại thực phẩm rẻ tiền giúp làm sạch phổi tự nhiên, hạn chế nguy cơ mắc bệnh

(VTC News) -

Phổi là bộ phận dễ bị tổn thương trong cơ thể người. Nguyên nhân bởi ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, thay đổi khí hậu, tiếp xúc với hóa chất hoặc virus gây bệnh.

Một lý do khác khiến phổi dễ bị nhiễm bệnh là do hút thuốc lá - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư phổi. Tuy nhiên, có nhiều cách để làm sạch phổi từ những thực phẩm có sẵn trong tự nhiên. Dưới đây là những thực phẩm "rẻ tiền" nhưng lại có công dụng vượt trội trong việc làm sạch và hỗ trợ đẩy lùi các vấn đề tổn thương phổi.

Nghệ

Trong hầu hết các bệnh về đường hô hấp, bệnh nhân thường cảm thấy khó để thở đúng cách. Nguyên nhân bởi sự tắc nghẽn và viêm nhiễm trong đường dẫn khí, khiến hầu hết người mắc bệnh phổi cảm thấy tức ngực một cách nặng nề.

Ăn nghệ hàng ngày giúp giảm viêm trong đường dẫn khí. Hơn nữa, sự hiện diện của một hợp chất gọi là curcumin trong nghệ giúp làm sạch phổi một cách tự nhiên và giải độc cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch. Bạn có thể ăn nghệ sống hoặc pha bột nghệ với sữa, thêm một số loại thảo dược để ngăn ngừa bệnh tật.

Trà xanh

Trà xanh là một trong những loại trà lành mạnh và phổ biến nhất có tác dụng như một phương thuốc giúp làm sạch phổi một cách dễ dàng. Chứa nhiều polyphenol tốt cho sức khỏe, trà xanh có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm viêm ở phổi.

Theo một báo cáo được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa trà xanh và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Nghiên cứu cho thấy uống hai tách trà xanh mỗi ngày có có thể giảm nguy cơ mắc COPD.

Trà bạc hà

Bạc hà là một phương thuốc lâu đời để điều trị các vấn đề về hô hấp. Trà bạc hà nóng có thể chữa đau cổ họng bằng cách phá vỡ chất nhầy kết dính và viêm do nhiễm trùng phổi và viêm phổi.

Gừng

Là một trong những phương pháp chữa ho và cảm lạnh tại nhà được sử dụng rộng rãi, gừng được biết đến với đặc tính chống viêm, giúp loại bỏ độc tố khỏi đường hô hấp. Gừng chứa nhiều vitamin và khoáng chất bao gồm kali, magie, beta-carotene và kẽm.

Theo một vài nghiên cứu, một số chất chiết xuất từ ​​gừng cũng được biết đến là có thể tiêu diệt các tế bào ung thư phổi. Cách tốt nhất để tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại bệnh cúm theo mùa và nhiễm trùng là uống một cốc trà gừng mỗi ngày.

Mật ong

Mật ong được biết đến là thực phẩm có đặc tính kháng khuẩn, giúp giảm bớt sự khó chịu do các vấn đề về đường hô hấp gây ra.

Một nghiên cứu được thực hiện để tìm ra giải pháp điều trị các vấn đề hô hấp ở trẻ em và trẻ sơ sinh, được công bố trên Tạp chí JAMA Pediatrics, đã xem xét cách mật ong kiều mạch hoạt động nhằm trị ho do nhiễm trùng đường hô hấp trên ở trẻ em so với so với dextromethorphan - một loại thuốc thường được sử dụng làm thuốc giảm ho trong các loại thuốc ho và cảm lạnh.

Nghiên cứu cho thấy rằng, uống một liều mật ong trước khi đi ngủ 30 phút sẽ giúp giảm ho và giúp điều trị chứng khó ngủ.

Tỏi

Nhiều người không thích mùi vị của tỏi sống, nhưng những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của loại thực phẩm này sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Tỏi có chứa một hợp chất gọi là allicin, hoạt động như một chất kháng sinh mạnh mẽ và giúp khắc phục các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp làm tắc nghẽn phổi, dẫn đến khó thở. Nó cũng giúp giảm viêm, cải thiện bệnh hen suyễn và giảm nguy cơ ung thư phổi.

Hiện nay, vẫn chưa có một phương thuốc hoặc giải pháp điều trị nào có thể làm sạch phổi một cách triệt để. Do đó, bạn nên cố gánh tránh tiếp xúc với các chất độc hại, ô nhiễm tiềm ẩn. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi hành vi, chẳng hạn như bỏ hút thuốc, tránh phơi nhiễm chất hóa học hoặc điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên nhằm giúp cải thiện sức khỏe của phổi.