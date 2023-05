6 lọ thuốc hiếm cứu bệnh nhân ngộ độc Botulinum từ Thụy Sĩ đã về đến TP.HCM

(VTC News) -

Để có thuốc khẩn cấp điều trị bệnh nhân ngộ độc botulinum, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chỉ đạo Cục Quản lý Dược nhanh chóng làm việc với các bộ phận liên quan của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các cơ quan chức năng Việt Nam.

Đến chiều 23/5, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc trực tiếp với văn phòng WHO tại Hà Nội và đề nghị phía WHO hỗ trợ thuốc điều trị ngộ độc botulinum cho Việt Nam. Ngay sau đó, WHO đã quyết định viện trợ khẩn cấp thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent cho các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum đang được điều trị tại các bệnh viện ở TP.HCM.

Thuốc giải độc botulinum là loại thuốc hiếm có giá khoảng 8.000 USD/lọ.

Ngày 24/5, 6 lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent được gửi từ kho của WHO tại Thụy Sĩ đã về đến TP.HCM kịp thời điều trị các bệnh nhân ngộ độc.

Theo Bộ Y tế, ngộ độc botulinum là ngộ độc do nhiễm độc tố vi khuẩn Clostridium botulinum. Ngộ độc này rất hiếm xảy ra, ở Việt Nam và trên thế giới. Nguyên nhân chính là do người bệnh nhiễm độc tố vi khuẩn trong thực phẩm kém chất lượng, ăn phải các loại thức ăn bảo quản không tốt.

Trước đó, gia đình bốn người (ngụ TP Thủ Đức) gồm một người dì cùng ba anh em ruột là N.V.H. (14 tuổi), N.V.Đ. (13 tuổi) và N.T.X. (10 tuổi) mua chả lụa từ người bán dạo để ăn với bánh mì.

Đến ngày 14/5, cả ba anh em được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong tình trạng mệt lả và được chẩn đoán ngộ độc botulinum.

Hiện các bệnh nhân đang thở máy, điều trị tích cực chờ thuốc giải độc botulinum.

