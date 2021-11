6 điều giáo viên cần làm khi học sinh trở lại lớp học sau thời gian nghỉ dài

Khuyến khích thay vì trấn an: Khi học sinh cảm thấy lo lắng với việc trở lại trường, giáo viên là người đóng vai trò giúp các em loại bỏ cảm giác bất an. Khi đó, những lời trấn an như "mọi thứ sẽ ổn", "các em không cần lo lắng" sẽ trở nên mất hiệu lực. Thậm chí, lời nói này có thể tạo ra sự nghi ngờ, thiếu chắc chắn và khiến trẻ cần được trấn an nhiều hơn. Giáo viên có thể giúp trẻ hiểu những vấn đề có thể gặp khi học trực tiếp và nói với các em rằng thầy cô, nhà trường đã lên kế hoạch tốt nhất để bảo vệ học sinh khỏi dịch bệnh. Nếu các em vẫn tìm kiếm sự trấn an, thầy cô có thể dẫn dắt trẻ giải quyết vấn đề hoặc đặt ra những giải pháp để các bé lựa chọn, làm theo. (Ảnh: iStock)