6 đám cưới sắp diễn ra của showbiz Việt

Phương Nga bắt đầu hẹn hò với Bình An vào năm 2018 khi cô thi Hoa hậu Việt Nam. Valentine năm 2019, hai người chính thức công khai chuyện tình cảm. Phương Nga và Bình An được gia đình hai bên ủng hộ chuyện kết hôn. Họ dự định tổ chức lễ cưới vào mùa đông năm nay nhưng chưa có kế hoạch cụ thể. "Chúng tôi còn phải tính toán, lên kế hoạch nhiều thứ sao cho chu toàn. Trước mắt, có lẽ tôi và anh An cần giữ sức khỏe và tinh thần thật tốt. Tôi cũng muốn sẽ tổ chức tiệc độc thân cùng nhóm bạn của mình trước khi cưới", Phương Nga nói. (Ảnh: Tùng Đoàn)