(VTC News) -

Rau dền là loại rau phổ biển trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Tuy là loại rau dân dã, dễ trồng, thậm chí rau dền có thể mọc hoang ở khắp các góc vườn, ven ruộng nhưng rau dền lại chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Dưới đây là những công dụng của rau dền đối với sức khỏe.

Công dụng của rau dền đối với sức khỏe

Tốt cho xương khớp

Báo Lao động dẫn nguồn tờ Natural Foodseries cho biết, rau dền chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hàm lượng canxi trong rau khá cao mà ít loại rau củ nào có được. Theo thống kê, rau dền có hàm lượng canxi nhiều gấp ba lần so với rau bó xôi và hai lần so với sữa.

Do đó, đây là một trong những loại siêu thực phẩm giúp tăng cường độ cứng của xương, làm giảm nguy cơ loãng xương và bệnh co giật do thiếu hụt canxi.

Tốt cho bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp ổn định đường huyết, điều này rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Loại rau này còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì.

Cải thiện tình trạng viêm

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết, vài nghiên cứu gần đây đã đưa ra được những dẫn chứng về chuỗi peptid trong rau dền có tác dụng làm giảm tình trạng viêm sưng trên người, và thậm chí nó còn có vai trò trong việc ngăn chặn hoạt động của gốc tự do tấn công các tế bào khỏe mạnh của cơ thể.

Các triệu chứng viêm khớp, bệnh gút hay các vấn đề liên quan đến tình trạng viêm khác được những phân tử chống viêm có trong rau dền tác động tích cực và giảm thiểu nguy cơ.

Rau dền có nhiều công dụng với sức khỏe

Cải thiện dấu hiệu thiếu máu do thiếu sắt

Thành phần dinh dưỡng sắt của rau dền khá phong phú. Nó có vai trò gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, giúp giảm thiểu tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Cải thiện chất lượng hệ tiêu hoá

Hàm lượng chất xơ trong rau dền khá cao và cao hơn gấp 3 lần so với lúa mì. Do đó, sử dụng rau dền thường xuyên có thể giúp cải thiện chất lượng hệ tiêu hoá đồng thời giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón. Ngoài ra, nước nấu từ cây rau dền còn có tác dụng hỗ trợ điều trị triệu chứng tiêu chảy, xuất huyết hoặc mất nước.

Ngăn ngừa các vấn đề răng miệng

Tác dụng của rau dền giúp làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng.

Ngừa bệnh tim mạch

Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol – một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Ngăn ngừa bệnh ung thư

Thành phần acid amin trong rau dền khá phong phú đặc biệt là acid amin cần thiết lysin. Cùng với các khoáng chất như: kali, photpho, magie, sắt, vitamin C, vitamin E rau dền có vai trò trong việc ngăn ngừa các gốc tự do do quá trình lão hoá.

Trên đây là những công dụng của rau dền với sức khỏe. Hãy thường xuyên bổ sung rau dền vào chế độ ăn uống của mình nhé.

Hạ Anh (Tổng hợp)