6 chiến lược y tế của TP.HCM trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt

(VTC News) -

Ngày 11/12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa ký quyết định số 4161 ban hành chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.HCM đề 6 chiến lược chính:

Bao phủ vaccine COVID-19 đến từng người dân

Theo UBND TP, bao phủ vaccine là vấn đề then chốt trong phòng, chống và ngăn chặn dịch COVID-19. Các chiến lược đặt ra nhằm đạt được độ bao phủ vaccine 1 cách tuyệt đối, hiệu quả nhất cho người dân và cộng đồng, đặc biệt cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Ảnh minh họa.

TP.HCM sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho người dân quay về TP.HCM từ các địa phương khác; "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" không bỏ sót bất kỳ ai, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao; Xây dựng dữ liệu lớn về tiêm vaccine; tăng cường truyền thông vận động người dân tham gia tiêm vaccine; mở rộng độ bao phủ vaccine cho trẻ em đến 3 tuổi và triển khai mũi tiêm tăng cường.

Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới

Sau thời gian TP.HCM thực hiện nới lỏng giãn cách sinh hoạt, xã hội theo Nghị quyết 128, số ca mắc mới đã gia tăng với tốc độ khá nhanh và số ca nặng, tử vong có xu hướng tăng nhẹ.

Để thực hiện Nghị quyết 128 hướng đến mục tiêu kép "hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội'', TP.HCM sẽ xét nghiệm; nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch; chiến lược xử lý ổ dịch, hạn chế lây lan; giám sát lưu hành và sự xuất hiện các biến chủng mới.

Trong đó, UBND TP đưa ra các giải pháp như xét nghiệm có trọng tâm, nâng cao năng lực giám sát của hệ thống y tế dự phòng. Chỉ số đánh giá năng lực giám sát của hệ thống y tế cộng đồng là trên 4 người được lấy mẫu/1.000 dân/tuần; xây dựng quy trình xử lý ổ dịch trong tình hình mới. Bên cạnh đó là xây dựng quy trình giám sát phát hiện các biến chủng mới...

Quản lý và chăm sóc F0 tại nhà

Theo UBND TP.HCM, hiện nay 90% người dân TP đã được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, do đó phần lớn người mắc COVID-19 không có triệu chứng hay chỉ có triệu chứng mức độ nhẹ. Đây là nhóm đối tượng phù hợp cho việc quản lý và chăm sóc tại nhà, giúp giảm tải cho các bệnh viện tầng trên.

Do đó, TP.HCM sẽ chủ động phát hiện và cập nhật danh sách người F0 và người thuộc nhóm nguy cơ cao; hài hòa giữa cách ly điều trị tại nhà và tập trung; mỗi F0 điều trị tại nhà - Một hồ sơ bệnh án điện tử; huy động mọi nguồn lực tham gia công tác quản lý và chăm sóc F0 tại nhà.

Điều trị F0 tại các bệnh viện

Hiện nay, các F0 ở TP.HCM không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ được chăm sóc và quản lý tại nhà, do đó các bệnh viện tầng 2, tầng 3 sẽ tập trung chăm sóc người bệnh có triệu chứng trung bình trở lên và những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Thực hiện Nghị quyết 128, TP.HCM đã bắt đầu mở cửa trở lại, từng bước đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, các bệnh viện cần phục hồi lại công năng ban đầu để tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho người dân.

Các bệnh viện dã chiến cần đóng cửa để chuyển trả cơ sở hạ tầng cho các trường học để chuẩn bị cho học sinh, sinh viên bắt đầu trở lại học tập cũng như đưa những khu nhà tái định cư đi vào cuộc sống phục vụ người dân.

Vì thế, TP.HCM yêu cầu tất cả cơ sở điều trị luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều trị; đánh chặn từ xa kết hợp 4 tại chỗ.

Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng trong phòng, chống dịch

Hiện, TP.HCM cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, vì thế vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian qua, thành phố tập trung công tác chăm sóc, điều trị FO, chưa đủ nguồn lực tập trung cho công tác truyền thông thay đổi hành vi.

Theo UBND TP, hiện nay vẫn còn những suy nghĩ cho rằng truyền thông là trách nhiệm của bộ phận chuyên trách, không phải là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội trong thời gian qua, bên cạnh những thông tin chính xác, vẫn còn rất nhiều thông tin gây hiểu nhầm, thông tin với dung xấu làm cho người dân hoang mang lo lắng.

Vì thế, TP.HCM sẽ tập trung truyền thông đa phương thức; thông điệp phù hợp cho từng nhóm đối tượng; đa dạng hóa nguồn lực tham gia công tác truyền thông.

Nâng cao năng lực phòng, chống dịch

Theo UBND TP, dịch bệnh bùng phát trong bối cảnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ các trung tâm không giường bệnh nên rất cần thời gian và nguồn lực để củng cố và phát triển theo hướng ngang tầm với các nước trong khu vực .

Bên cạnh đó, hệ thống y tế cơ sở chưa được đầu tư đúng mức để thu hút nguồn nhân lực an tâm công tác, việc phục hồi hệ thống y tế cơ sở sau đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vì vậy, TP.HCM sẽ nâng cao năng lực của HCDC ngang tầm các nước trong khu vực; nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, dự báo; phát huy vai trò Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn; phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa y tế và lực lượng vũ trang; huy động sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân.

Theo đó, TP hình thành mạng lưới Trạm y tế - Trạm y tế lưu động - Tổ y tế lưu động khu phố - Tổ COVID-19 động đồng; xây dựng đề án nâng cao năng lực y tế cơ sở, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho nhân viên y tế tại y tế cơ sở; thí điểm cho bác sĩ mới tốt nghiệp thực hành 12 tháng tại y tế cơ sở...