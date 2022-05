(VTC News) -

Top 6 cách đổi font chữ Facebook siêu độc và không đụng hàng ngay trên điện thoại và PC được ưa chuộng nhất.

Bằng YaytextYaytext

Đây được xem là công cụ được tin dùng phổ biến hiện tại. Các kiểu chữ trên Yaytext đa dạng về hình thức, cách sử dụng cũng khá dễ dàng.

Bước 1: Đầu tiên bạn truy cập vào Yaytext.

Bước 2: Tại giao diện Yaytext sẽ có bảng trống để bạn điền chữ. Sau khi điền chữ, bạn chọn các kiểu chữ mong muốn bằng cách nhấn vào dấu tùy chọn nằm bên trái. Tại đây sẽ có các hiệu ứng chữ như gạch ngang, gạch chéo, in đậm, in nghiêng, văn bản vuông, tia chớp, kim cương…

Bước 3: Bạn chọn một kiểu chữ yêu thích. Sau đó chọn sao chép và sao chép chúng sang Facebook.

Bằng Symbols and Emoticons

Nếu như Yaytext cung cấp cho bạn các hiệu ứng phụ cho text thì Symbols and Emoticons sẽ mang đến font chữ độc đáo, thú vị. Symbols and Emoticons cũng rất nổi tiếng khi đây là trang web chứa tất cả các icon trên Facebook.

Bước 1: Bạn truy cập vào đây.

Bước 2: Điền văn bản và chọn Convert.

Bước 3: Dưới văn bản sẽ xuất hiện hàng loạt font chữ khác nhau để cho bạn chọn lựa.

Đổi font chữ Facebook bằng Slothsoft

Tương tự Symbols and Emotions, Slothsoft cũng cung cấp kiểu chữ thay vì như Yaytext là một mặc định nhất định.

Bước 1: Bạn vào đây.

Bước 2: Điền text bạn muốn chuyển đổi.

Bước 3: Chọn mẫu ưng ý và chọn sao chép.

Đổi font chữ Facebook bằng Fontvilla

Fontvilla mang đến rất nhiều kiểu chữ khác nhau. Điểm đặc biệt là nó còn kết hợp sẵn với icon để giúp bài viết bạn trông trở nên thu hút hơn.

Bước 1: Bạn vào website của Fontvilla.

Bước 2: Điền text muốn chuyển đổi.

Bước 3: Chọn font chữ, ấn nội dung muốn copy và hoàn thành.

Đổi font chữ Facebook bằng Font Changer

Font Changer là công cụ chuyển font được phát triển bởi Lingojam. Tại đây có hơn 50 kiểu chữ khác nhau để bạn tùy chọn. Các kiểu chữ trên Font Changer rất độc đáo và mới lạ so với các công cụ khác.

Bước 1: Vào Font Changer.

Bước 2: Tại khung “Normal text…”, nhập nội dung muốn chuyển đổi.

Bước 3: Dưới bảng sẽ có loạt font chữ để bạn tùy chọn. Hãy chọn font yêu thích và chọn copy.

Chuyển đổi font chữ trên Facebook bằng AhaChat

Tại AhaChat, website cung cấp hơn 80 phông chữ độc lạ và đẹp thường sử dụng trên Facebook. Giao diện cũng thân thiện nên bạn hoàn toàn dễ dàng sử dụng ngay từ lần đầu.

Bước 1: Vào website chuyển đổi ngôn ngữ của AhaChat.

Bước 2: Nhập văn bản chuyển đổi.

Bước 3: Chọn kiểu font chữ và chọn sao chép.

Bằng cách viết chữ in đậm, in nghiêng

Chúng ta vẫn có thể viết in đậm, in nghiêng trên Facebook mà không cần hỗ trợ của công cụ nào. Tuy nhiên, nó chỉ thực hiện được trong Group (nhóm). Trong trường hợp này bạn muốn viết in đậm, in nghiêng nhanh chóng thì chỉ cần chọn tổ hợp phím sau:

Ctrl + B: In đậm

Ctrl + I: In nghiêng

Ctrl + U: Gạch dưới.