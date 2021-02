6 bộ phim không nên xem trong Ngày lễ Tình nhân 2021

Get Out: Còn gì kinh dị hơn khi đến nhà bạn gái chơi và phát hiện ra nhà em ấy… ba đời đi săn người. Get Out đưa đến cốt truyện ám ảnh về nạn phân biệt chủng tộc khi Chris (Daniel Kaluuya) phải vùng vẫy để sống sót trước thế lực da trắng phía nhà gái.