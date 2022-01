6.257 F0 nặng đang điều trị, hơn 5.300 ca phải thở oxy

(VTC News) -

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tổng số ca F0 được điều trị khỏi đến nay là 1.436.046 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.257. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ là 4.364 ca; thở oxy dòng cao HFNC 938 ca; thở máy không xâm lấn 141 ca; thở máy xâm lấn 795 ca; ECMO 19 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.475 người, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. So với châu Á, tổng số ca tử vong ở nước ta xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Bộ Y tế)

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.817.721 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm trong nước là 1.811.863. Các địa phương ghi nhận số người nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP.HCM (505.971), Bình Dương (291.127), Đồng Nai (98.286), Tây Ninh (79.699), Hà Nội (56.735).

Đến nay tại Việt Nam phát hiện 25 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP.HCM (6), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Bộ Y tế cho biết sẽ tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới; không mặc cảm, kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

Bộ tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.