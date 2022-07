51 tuổi, Giáng My vẫn nóng bỏng khi diện bikini

(VTC News) -

Sau 33 năm đăng quang Hoa hậu Đền Hùng, nhan sắc của Giáng My vẫn rực rỡ, mọi thông tin về chị vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Dù đã bước qua ngưỡng tuổi 50 nhưng mỗi khi xuất hiện, chị vẫn khiến mọi người trầm trồ bởi vẻ đẹp vượt thời gian, làn da nuột như lụa và vóc dáng thon gọn khó tin.

Trong bộ ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, Giáng My ''đốn tim'' người hâm mộ khi diện bộ bikini mang sắc tím mộng mơ, đầy quyến rũ. Bộ áo tắm giúp ''nữ hoàng ảnh lịch'' phô diễn được ba vòng gợi cảm, nuột nà không tì vết của mình. Vóc dáng mỹ nhân tuổi ngũ tuần vẫn thon gọn, săn chắc, không chút mỡ thừa, không kém gì những cô gái tuổi đôi mươi.

Để duy trì được vẻ đẹp không tuổi cùng vóc dáng mơ ước, Giáng My đã đầu tư khá nhiều thời gian cho việc chăm sóc da mặt, cơ thể cũng như siết cân nghiêm ngặt. Ngoài ra, chị đặc biệt tuân thủ đều đặn những quy tắc như ''không ăn tối sau 18h dù đặc thù công việc phải thường xuyên tham dự sự kiện và tiệc tùng vào những khung giờ muộn''.

Hoa hậu Giáng My trẻ đẹp ngỡ ngàng nhờ tuân thủ các quy tắc riêng.

Các bữa ăn của Giáng My luôn hạn chế tinh bột, bổ sung gấp đôi lượng rau xanh, các loại vitamin từ nhiều loại quả... ''Tôi sẽ ăn những món mình thích nhưng áp dụng nguyên tắc một nửa, nghĩa là chỉ ăn vừa đủ, không ăn quá no'' - Giáng My từng chia sẻ với truyền thông. Người đẹp còn tiết lộ, để giữ gìn vẻ tươi trẻ ở tuổi ngũ tuần, chị luôn tự tìm niềm vui cho mình, giữ cho tâm luôn bình thản, an yên mỗi ngày. Chị cũng chăm chỉ tập yoga để tăng cường sức khỏe, độ dẻo dai cho cơ thể cũng như giúp làm đẹp da.

Gần đây, Giáng My chỉ tập trung cho công việc kinh doanh, thi thoảng mới xuất hiện ở các sự kiện thời trang hay nhận lời chụp hình cho bộ sưu tập mới của một số nhà thiết kế thân. Tuy nhiên, chị vẫn chưa bao giờ giảm độ "hot" và sức thu hút. Khi Giáng My xuất hiện, các ống kính máy ảnh đều đổ dồn về chị trước khi hướng đến những mỹ nhân trẻ tuổi khác. Chị cũng không hề bị lép vế khi đứng cùng dàn người đẹp trẻ trung ấy.

Sau những năm tháng lao động miệt mài, Giáng My có cuộc sống giàu sang với biệt thự, xe sang và bộ sưu tập trang phục, phụ kiện cực kỳ sang chảnh. Không chỉ có chỗ đứng ổn định trong showbiz Việt với nhiều vai trò như MC, diễn viên, nghệ sĩ piano, chị còn là một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản ''khủng''. Trải qua những trắc trở trong chuyện tình cảm, ở tuổi 51, Giáng My vẫn tận hưởng sống độc thân.

Con gái duy nhất của chị là Anh Sa năm nay 27 tuổi, được xem là bản sao nhan sắc của mẹ nhưng không đi theo nghệ thuật. Cô hiện quản lý công ty riêng và hỗ trợ việc kinh doanh cho tập đoàn của gia đình sau thời gian du học ngành Marketing ở trường đại học Lehigh, Mỹ.