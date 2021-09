500 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân hỗ trợ Bình Dương chống dịch

(VTC News) -

Ngày 6/9, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an tỉnh đã tiếp nhận và bố trí nhiệm vụ cho 500 học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, 500 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã được bố trí đến hỗ trợ lực lượng Công an 9 huyện, thị, thành phố.

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị, Công an các địa phương tiếp nhận phải tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp, cán bộ chiến sĩ xác định tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trọng tâm là công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính, phòng ngừa đấu tranh tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ. Bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, sớm đưa Bình Dương về trạng thái bình thường mới.