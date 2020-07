5 trường hợp nghi mắc COVID-19, Hội An phong tỏa một khu phố

Video: Hội An phong tỏa khối phố An Hội

Trưa 30/7, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - xác nhận, ngành Y tế địa phương vừa ghi nhận 5 trường hợp bước đầu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng phong tỏa các lối vào khối phố An Hội.

Trong đó, 3 trường hợp là cư dân sinh sống tại khối phố An Hội (phường Minh An), từng tiếp xúc với bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ 22h ngày 29/7, chính quyền TP Hội An tổ chức lập 4 chốt kiểm soát và tổ chức phong tỏa khối phố An Hội - nơi đang có khoảng 450 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu.

Ngoài ra, TP Hội An dựng 4 chốt kiểm soát trên các tuyến đường Lạc Long Quân, Điện Biện Phủ, ĐT 607 và ĐT 608.

“Đây là 4 tuyến đường chính ở phía Bắc thành phố Hội An, giáp ranh với thị xã Điện Bàn đi Đà Nẵng. Những người từ Đà Nẵng vào sẽ được yêu cầu quay đầu xe, ngăn không được vào Hội An. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn người từ vùng dịch về”, vị lãnh đạo Hội An nói.

Chốt kiểm tra y tế những người từ bên ngoài vào Hội An.

Được biết, từ 0h ngày 31/7 đến 0h ngày 14/8, Hội An sẽ thực hiện việc cách ly xã hội, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa thiết yếu; cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn.