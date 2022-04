5 'trùm phản diện' phim Việt, hễ lên hình là khán giả ghét cay ghét đắng

NSND Nguyễn Hải, NSND Trần Nhượng, NSƯT Kim Oanh…đều là những cái tên kỳ cựu chuyên vai phản diện trong nhiều bộ phim VFC. Tên tuổi họ từng gắn liền với biệt danh như “ông trùm vai phản diện”, “bà trùm vai ác”…

NSND Nguyễn Hải

NSND Nguyễn Hải là gương mặt quen thuộc chuyên đóng vai phản diện trên màn ảnh. Làm nghề nhiều năm, trải qua nhiều vai diễn nhưng người ta vẫn nhớ tới ông với hình tượng "ông trùm" máu lạnh hay kể biến chất, lưu manh, đểu giả. Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô, Lê Thanh trong Chạy án, lão Cấn trong Quỳnh búp bê... đều là những vai phản diện “để đời” của NSND Nguyễn Hải.

Ít ai biết biết rằng, trước khi bị “đóng đinh” với những vai phản diện, NSND Nguyễn Hải đã tốt nghiệp trường Đại học Mỏ Địa chất, sau đó vì đam mê nghệ thuật mà rẽ hướng thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chuyên đảm nhận vai tội phạm là vậy, nhưng ngoài đời, NSND Nguyễn Hải lại mang hàm Đại tá công an.

Nam nghệ sĩ từng hài hước chia sẻ việc mình bị “cụ thân sinh cấm cửa” vì diễn vai xấu. "Tôi chưa bao giờ nhận mình đẹp trai, có chăng chỉ có tí đàn ông. Quả thật từ đó trở đi, đạo diễn cứ nhìn mặt tôi là tôi biết ngay thế nào cũng là vai khốn nạn… Trong phim thế thôi chứ ngoài đời khá tốt", ông tâm sự.

NSND Trần Nhượng

Một trong những “cây đa, cây đề” ở mảng sân khấu và cả dòng phim truyền hình phía Bắc là NSND Trần Nhượng với nhiều vai diễn phản diện đặc sắc trong Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Bản di chúc bí ẩn...

Có thể nói, để vai những gã luống tuổi lắm tiền nhưng đểu giả, hám gái, nhân cách suy đồi khiến khán giả ghét cay ghét đắng thì khó ai có thể vượt qua được diễn xuất của ông. Ngoài đời, NSND Trần Nhượng đã nghỉ hưu với quân hàm Đại tá.

Bộ phim gần đây nhất là nam nghệ sĩ tham gia là Bão Ngầm, ông nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông vì… lâu lắm mới vào vai chính diện.

Ông từng chia sẻ về sự thay đổi này của mình: “Thực ra thế mạnh của tôi là vai chính diện, chứ không phải phản diện. Vào thập niên 1980, tôi rất gầy, nên hầu như là vào những vai chính diện, khắc khổ... Nhưng sau khi tôi “phát tướng”, các đạo diễn lại mời tôi vào vai phản diện, và được mọi người ghi nhận. Từ đó tôi như “đóng đinh” với những vai phản diện, tiêu cực.

Đến khi Bão ngầm được quay, đạo diễn lại mời tôi vào vai chính diện - thiếu tướng, giám đốc Công an tỉnh - Văn Hoạch. Tôi cảm thấy vui vì cũng muốn thể hiện một màu sắc khác với khán giả, để từ đó có điều kiện thay đổi hình tượng của mình”.

NSƯT Kim Oanh

Được mệnh danh là “bà trùm vai ác”, NSƯT Kim Oanh từng phủ sóng khắp phim truyền hình Việt một thời. Nhắc đến Kim Oanh, người ta nhớ ngay ra cô Ló (Ma làng), cô Mây ghê gớm, xéo xắt (Sóng ở đáy sông), Tuyết (Những ngọn nến trong đêm), Thúy (Những giấc mơ dài)…

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, đố đạo diễn nào mời cô vào vai hiền lành. Cô nói: “Mắt của tôi hơi nhỏ, dài. Miệng của tôi hơi mỏng, cong. Với vẻ bề ngoài như vậy, rất khó để vào những vai hiền lành, yểu điệu thục nữ. Trừ khi có đạo diễn cực kỳ liều lĩnh và tài giỏi…”

Kim Oanh sinh năm 1975, từng tốt nghiệp khóa diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau thời gian dài công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, cô hiện là biên tập viên, đạo diễn tại Đài Truyền hình Việt Nam.

NSƯT Minh Tuấn

Chia sẻ về hành trình 20 năm đóng vai phản diện, NSƯT Minh Tuấn nói: "Khi bước vào nghề, đạo diễn sân khấu hay đạo diễn điện ảnh đều bảo tôi, khuôn mặt này đóng vai tốt hơi khó".

Nam diễn viên cũng tiết lộ vai diễn đáng nhớ nhất đối với anh trên sân khấu kịch là vai phó trung đoàn trưởng của vở Lời thề thứ 9, tác giả Lưu Quang Vũ, còn điện ảnh là vai diễn trong phim Nước mắt đàn bà và Ảo ảnh trắng. Minh Tuấn tự nhận xét ngoài đời mình là người hài hước, vui vẻ, hòa nhã, khác với những vai diễn trên phim.

Hiện tại, tuy không xuất hiện quá nhiều trước công chúng qua những bộ phim truyền hình hay điện ảnh, nhưng Minh Tuấn vẫn luôn sắm vai khá đều đặn trong những tác phẩm kịch nói của nơi công tác - Nhà hát Kịch Quân đội.

NSƯT Hồ Phong

NSƯT Hồ Phong ghi dấu ấn với khán giả truyền hình thập niên 1990 và 2000 qua các bộ phim Cảnh sát hình sự, Đất và Người, Bí mật tam giác vàng… Gần nhất, anh đảm nhận vai ông Tấn trong Hương vị tình thân.

Hầu hết các vai diễn của NSƯT Hồ Phong tham gia đều là những nhân vật phản diện. Khi là giang hồ máu mặt, khi là trùm buôn lậu, đại gia giàu vì làm ăn phi pháp… Hình ảnh trên phim là vậy, ngoài đời anh mang hàm Trung tá và đang hoạt động với tư cách là diễn viên của Nhà hát Công an Nhân dân.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn gần đây, NSƯT Hồ Phong cho hay: "Tôi thích những dạng vai phản diện. Tôi là công an, là diễn viên công an, được đào tạo, học tập nhiều về nghiệp vụ công an nên nhìn thấy nhiều mặt trái của xã hội. Tư duy của tội phạm là giấu hết cái xấu đi đưa ra cái tốt để đánh lừa người khác. Người gian bao giờ nhìn cũng rất giống người tử tế để thực hiện hành vi của mình. Tôi cảm thấy thú vị khi vào vai các nhân vật với hình thức bên ngoài như thế này nhưng thực chất là cái khác. Tự nhiên tôi cảm thấy thích thể hiện nhân vật phản diện là như thế".