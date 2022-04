5 thói quen nấu nướng có thể gây bệnh, tổn hại sức khỏe, thất thoát dinh dưỡng

(VTC News) -

Ngày nay, mọi người ngày càng chú trọng đến vấn đề vệ sinh ăn uống và quen với việc nấu nướng tại nhà để yên tâm hơn về chất lượng thực phẩm và ít tốn kém chi phí. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên lưu ý một số thói quen nấu nướng không tốt có thể khiến thức ăn bị mất chất dinh dưỡng, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là những thói quen xấu trong nấu nướng nên thay đổi.

1. Thái rau rồi mới rửa

Nhiều người có thói quen thái rau xong rồi mới rửa, thậm chí rửa nhiều lần. Tuy cách làm này có vẻ sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh nhưng sẽ làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng.

Ví dụ, vitamin C khi tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa, từ đó làm giảm hàm lượng. Trong quá trình rửa rau, một số vitamin và khoáng chất hòa tan trong nước sẽ bị mất đi. Vì thế nên rửa rau sạch, để ráo nước rồi hãy thái nhỏ. Để ngăn chặn quá trình oxy hóa các chất dinh dưỡng, rau sau khi thái nhỏ cần được nấu chín ngay lập tức.

2. Dùng chung một chiếc thớt để thái thức ăn sống và thức ăn chín

Nhiều gia đình không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, dù là rau củ quả, thái thịt sống hay đồ ăn chín đều chỉ dùng chung một chiếc thớt, tuy nhiên làm vậy sẽ dễ bị lây nhiễm chéo trứng ký sinh trùng và vi khuẩn. Ngay cả khi thớt đã được rửa kỹ trước khi sử dụng thì cũng không thể đảm bảo rằng sẽ không có mầm bệnh.

Ngoài ra, những vết dao trên thớt cũng dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Vì thế, nếu thói quen này không được thay đổi sẽ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa. Hãy cố gắng chuẩn bị 3 chiếc thớt trong gia đình để lần lượt xử lý các loại rau củ, thịt sống và đồ chín.

Bên cạnh đó cũng cần vệ sinh và khử trùng thớt thường xuyên. Hãy rửa sạch bằng giấm trắng rồi đem ra phơi nắng cho khô. Cố gắng thay thớt 6 tháng một lần, nếu phát hiện thớt bị mốc thì nên vứt bỏ kịp thời, vì chất aflatoxin chứa trong đó có thể gây ung thư.

3. Sử dụng tùy tiện các loại nồi

Nhiều người dù luộc, hầm hay rán sử dụng chung một chiếc nồi. Cách làm này không chỉ khiến hương vị món ăn kém đi mà còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Ví dụ, nếu bạn dùng một chiếc nồi sắt để nấu canh, màu của món canh sẽ chuyển sang màu đen, ngoài ra dùng lâu còn khiến cho nồi dễ bị gỉ sét. Chảo nhôm không nên dùng để nấu các món ăn có chứa axit, nếu không sẽ giải phóng một lượng lớn ion nhôm, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Cũng có những loại nồi chống dính không thể dùng để chiên thực phẩm ở nhiệt độ cao, nếu không lớp phủ của chảo chống dính sẽ bị hỏng. Chảo sắt tốt nhất nên dùng để xào, không nên sử dụng để nấu các món súp. Nồi inox cũng nên dùng để xào, không nên hầm lâu. Chảo chống dính thích hợp để chiên, rán ở nhiệt độ thấp. Niêu đất thích hợp để hầm cháo và nấu súp, kho lâu.

4. Thực phẩm chưa để ráo nước đã cho vào nồi nấu

Sau khi rửa, trên bề mặt thực phẩm chứa nhiều nước, nếu cho ngay vào chảo dầu nóng sẽ nhanh chóng bốc hơi và tạo ra một số lượng lớn các hạt mịn.

Khi phổi hít phải các hạt mịn này sẽ có hại, gây tăng nguy cơ ung thư phổi. Do đó, các nguyên liệu phải được làm ráo nước trước khi cho vào nồi. Cách làm này không chỉ giúp ngăn dầu bắn ra ngoài gây bỏng, mà còn làm giảm sự hình thành của các hạt mịn.

5. Dầu bốc khói mới cho đồ ăn vào xào nấu

Nếu không kiểm soát tốt nhiệt độ dầu khi nấu ăn, nó sẽ phá hủy các axit béo không no và vitamin C trong thực phẩm, đồng thời sinh ra các gốc tự do, làm cho da xỉn màu, thô ráp, thậm chí gây béo phì và các bệnh mãn tính.

Khi dầu bốc khói, nhiệt độ của nó đã vượt quá 200℃, khói dầu chứa rất nhiều chất độc hại như benzopyrene và hydrocacbon thơm đa vòng, không tốt cho sức khỏe. Vì thế, khi chế biến món ăn, nên làm nóng chảo rồi hãy cho dầu nguội vào, xào ở nhiệt độ thấp để làm chín món ăn từ từ. Nên chế biến thực phẩm bằng cách chần, hầm hoặc luộc.

Ngoài ra, khi nấu ăn, bạn nên bật máy hút mùi. Sau khi nấu xong tầm 10 phút hãy tắt máy hút mùi, đồng thời mở cửa ra vào và cửa sổ bếp, điều này giúp đẩy nhanh quá trình thải khí độc hại trong phòng bếp ra ngoài. Không được sử dụng lại nhiều lần dầu thừa sau khi chiên vì chúng chứa nhiều axit béo xấu và các sản phẩm oxy hóa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.