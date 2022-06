5 tháng đầu năm Bình Dương chỉ giải ngân được 17,5% vốn đầu tư công

(VTC News) -

Đây là thông tin được UBND tỉnh Bình Dương cung cấp tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2022 vào chiều 1/6.

UBND tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2022.

Về đầu tư trong nước tỉnh thu hút được 8.047 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, đã thu hút được 30.997 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài tỉnh thu hút được 151 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm đã thu hút được 2 tỷ 492 triệu USD.

Về ngân sách, ước thu mới ngân sách đạt 4.400 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng thu đạt 29.400 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ, đạt 49% dự toán HĐND tỉnh. Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 1.560 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng chi đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 22% cùng kỳ, đạt 28% dự toán HĐND tỉnh.

Đánh giá tình hình chung, báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương nêu rõ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tính chung cả 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ; thu, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán; dịch COVID-19 được kiểm soát; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh cải thiện lớn về thứ hạng, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính ổn định; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ lập quy hoạch tỉnh còn chậm; sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do tình hình thời tiết, giá phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm tăng; giá xăng dầu tiếp tục tăng dẫn đến giá cước vận tải và một số hàng hóa tăng; dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng tăng cao.

UBND tỉnh Bình Dương cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung điều hành thu - chi ngân sách Nhà nước 2022 theo dự toán; tập trung triển khai thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Bình Dương sẽ chú trọng việc đảm bảo tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh; quy hoạch quỹ đất phục vụ phát triển đô thị, tái định cư cho người dân. Tập trung giải phóng mặt bằng, thi công từng gói thầu của công trình, đặc biệt là các dự án trọng điểm, chậm tiến độ.

Tỉnh tập trung hoàn thiện Đề án phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh đến năm 2030 và đề án đảm bảo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2021 - 2025. Nghiên cứu, đề xuất quỹ đất và nguồn lực đầu tư các công trình xã hội hóa: văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục.