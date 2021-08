5 'siêu ác nhân' trên màn ảnh có sức hút đặc biệt với khán giả

(VTC News) -

Trong thời đại mà phim siêu anh hùng lên ngôi, những nhân vật phản diện cũng tỏ ra không hề kém cạnh trong việc thu hút khán giả, chẳng kém gì những anh hùng ở phe chính diện chính nghĩa đầy mình. Ở vai trò đối trọng với các siêu anh hùng, những ác nhân này không chỉ giúp nhân vật chính tỏa sáng, mà chính sức hút riêng biệt của bản thân cũng đưa họ vào hàng ngũ những nhân vật được yêu thích bậc nhất màn ảnh.

Loki (loạt phim Thor, The Avengers, series Loki)

Xuất hiện lần đầu tiên trong Thor và sau đó vô cùng tỏa sáng trong The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, gần đây nhất là thành công rực rỡ với series riêng Loki, chúa tể lừa lọc do Tom Hiddleston thủ vai đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel, thậm chí là vượt mặt một vài anh hùng chính nghĩa khác.

Cho dù qua tay không ít các biên kịch khác nhau, những nét tính cách đặc trưng nhất của Loki vẫn được thể hiện một cách đặc sắc và rõ ràng trong gần như tất cả những phần phim mà nhân vật này xuất hiện. Cho dù là sự mưu mô xảo quyệt hay sự ghen tị nhỏ nhen, những “điểm trừ” đó lại trở thành điểm cộng to bự trong hình tượng nhân vật Loki, biến anh thành nhân vật phản diện luôn được khán giả ưu ái đặc biệt. Có lẽ, chỉ có một Loki như vậy mới xứng tầm trở thành đối trọng của thần sấm Thor chính nghĩa và đầy lòng tự tôn.

Catwoman (Batman Returns)

Selina Kyle có thể là một nhân vật phản anh hùng - hoặc một phản diện khiến khán giả thương cảm, nhưng trên tất cả, cô nàng có thể coi là một trong những nhân vật nữ cá tính và thú vị bậc nhất. Cô là một phụ nữ chăm chỉ và tham vọng, nhưng trong một xã hội vốn có nhiều bất ổn (nhất là một nơi như Gotham), khi mà phụ nữ không còn được sự công nhận và tôn trọng nhất định, Selina Kyle đã có một nước đi đầy táo bạo: tuyên chiến với cả nhân loại và đặc biệt đàn ông. “Cuộc đời khốn nạn mà. Giờ tôi cũng thế”. Catwoman có thể nghiền nát bất cứ kẻ thù nào cô ta muốn mà chẳng mất nhiều thời gian. Nhưng, Catwoman là một nàng mèo kia mà. Cô ta thích vờn bắt với con mồi của mình, như loài mèo với mục tiêu của nó.

Thanos (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame)

Trước khi xuất hiện trong loạt phim đình đám hái ra tiền của MCU, Thanos gần như là cái tên xa lạ với khán giả đại chúng. Gần như chẳng có ai nghĩ rằng, tên phản diện khổng lồ, cục mịch và xấu xí có thể trở thành một trong những phản diện nổi tiếng nhất - và thậm chí đi vào văn hóa đại chúng như hiện tại. Tự ti với ngoại hình của mình, Thanos sống trong một tuổi thơ cô độc, lặng lẽ, tách biệt hẳn với cộng đồng. Gã khổng lồ với khả năng làm bay màu một nửa vũ trụ chỉ bằng một cái búng tay, giờ đây đã là cái tên quen thuộc. Cho dù có từng xem phim của MCU hay chưa, chắc chắn ai cũng đã từng nhìn qua những meme của phản diện nổi tiếng này một lần.

Joker (The Dark Knight)

Joker vẫn luôn là một trong những phản diện nổi bật nhất trong thế giới truyện tranh siêu anh hùng. Gã không sở hữu những siêu năng lực, nhưng sự điên loạn trong bộ óc thiên tài của gã khiến gã trở thành kẻ đáng dè chừng nhất thành phố Gotham hiểm nguy. Đã từng có nhiều phiên bản của Joker trên màn ảnh rộng: trong phần phim 1989 của Batman, trong Suicide Squad 2016 hay trong phần phim riêng Joker – 2019 từng mang đến cả tượng vàng Oscar cũng như giải Quả Cầu Vàng cho nam diễn viên Joaquin Phoenix, thì có lẽ Joker của Heath Ledger trong The Dark Knight vẫn là một hình mẫu, một huyền thoại, một Joker điên rồ, ám ảnh và xuất sắc nhất khán giả có thể tưởng tượng ra. Thông qua màn trình diễn đẳng cấp trong The Dark Knight, không ngoa khi nói rằng, nam diễn viên quá cố thực sự ảnh hưởng đến cả nền văn hóa đại chúng chỉ bằng câu thoại “Why so serious?” nổi tiếng của mình.

Harley Quinn (Suicide Squad, Birds of Prey, The Suicide Squad)

Mặc dù Joker là nhân vật được khán giả chờ đợi bậc nhất khi bộ phim khai thác loạt nhân vật phản anh hùng Suicide Squad rục rịch ra mắt, thì Harley Quinn với sự thể hiện của Margot Robbie mới là nhân vật chiếm trọn ánh hào quang sau đó. Nàng liều lĩnh, máu lửa và điên loạn. Nàng căm ghét sự giam cầm nơi địa ngục trần gian Belle Reve - và nàng sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy sự tự do ngắn ngủi. Từ “người tình của Joker”, nàng thoát khỏi kìm kẹp của một mối tình độc hại để dẫn đầu hội chị em DC đối đầu các ác nhân trong Birds of Prey.

Và giờ đây, nàng đã sẵn sàng để trở lại, điên hơn, liều hơn và xứng danh “át chủ bài” của biệt đội ác nhân liều chết trong phần phim reboot The Suicide Squad dưới trí sáng tạo bậc thầy của James Gunn. Cũng giống như tình cũ Joker, Harley Quinn không có những siêu năng lực, nhưng khả năng cận chiến cùng sự điên rồ khiến nàng trở thành một kẻ thù thực sự khó chơi với bất cứ ai - dù là siêu anh hùng hay siêu ác nhân khác.