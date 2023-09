5 nhóm người nên ăn cơm trắng để tốt cho sức khoẻ

(VTC News) -

Nhiều người hiện có thói quen loại cơm trắng ra khỏi bữa ăn hàng ngày để thay thế bằng mì, gạo lứt... hoặc các thức phẩm khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc bỏ hoàn toàn cơm trắng sẽ là sai lầm bởi có thể khiến cơ thể bị thiếu dinh dưỡng, gây hạ đường huyết.

Dưới đây là những tác dụng của cơm trắng và những nhóm người bắt buộc phải ăn cơm trắng.

Tác dụng của cơm trắng

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn các trang Eat This, not That, Very Well Fit cho biết, cơm gạo trắng rất tốt cho sức khoẻ.

Tạo thêm năng lượng cho cơ thể

Gạo trắng là nguồn carbohydrate, nguồn nhiên liệu chính cho cơ thể bạn. Thêm vào đó, nhiều loại gạo trắng, còn được bổ sung các vitamin B có thể giúp hỗ trợ mức năng lượng của cơ thể - các chuyên gia sức khoẻ nói.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Nutrients, tất cả các vitamin B, ngoại trừ folate, đều tham gia vào ít nhất một bước của hệ thống sản xuất năng lượng tế bào. Theo đó, cơ thể bạn cần phải có một liều lượng vitamin B để tăng năng lượng.

Còn nếu bạn không cung cấp đủ vitamin B cho cơ thể gây hạn chế sản xuất năng lượng của cơ thể, điều này có thể có tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất và sức khỏe nói chung của bạn. Việc ăn cơm gạo trắng là một trong những cách thức cung cấp vitamin B hiệu quả cho cơ thể.

Cơm trắng mang lại nhiều lợi ích với sức khoẻ

Giúp xương chắc khỏe hơn

Hóa ra rằng tiêu thụ cơm gạo trắng có thể tạo ra một tác động lớn khi nói đến sức khỏe của xương.

"Chúng ta đều biết rằng canxi và vitamin D là những chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe của xương. Nhưng một chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe xương song ít được biết đến là mangan, được tìm thấy trong cơm gạo trắng".

Cải thiện sức khỏe ruột kết

Cơm gạo trắng chứa hàm lượng tinh bột kháng cao hơn khi được nấu chín và để nguội. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tinh bột kháng trong cơm gạo trắng có thể tạo thành các axit béo cụ thể giúp ruột kết khỏe mạnh. Các axit béo này cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Những người nên ăn cơm gạo trắng

Dưới đây là những nhóm người được khuyến cáo nên ăn cơm gạo trắng:

Người già và trẻ em

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, cơm trắng sẽ giúp sức nhai tốt hơn. Gạo trắng có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho những người thiếu lực nhai.

Người bị viêm dạ dày, loét dạ dày

Do thành dạ dày bị tổn thương, đang trong tình trạng viêm, xói mòn nên ăn gạo trắng được tiêu hóa và hấp thu tốt để giảm bớt khối lượng công việc cho dạ dày.

Tiêu chảy

Tiêu chảy thể hiện chức năng đường tiêu hóa kém. Gạo trắng là lựa chọn hàng đầu để giảm bớt gánh nặng cho đường tiêu hóa.

Bệnh nhân thận

Hàm lượng protein, kali và phốt pho trong ngũ cốc nguyên hạt cao, nếu dùng làm thực phẩm chủ yếu thì thận không đủ khả năng cung cấp.

Do đó, ăn cơm trắng sẽ tốt cho sức khoẻ của bệnh nhân hơn so với những loại ngũ cốc khác.

Người mệt mỏi mãn tính

Mệt mỏi kéo dài đồng nghĩa với việc cơ thể thiếu năng lượng, mì ống, các loại ngũ cốc, gạo lứt… dạ dày và ruột cần phải làm việc để tiêu hóa, hấp thụ, đồng thời cũng sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn trong cơ thể.

Trong khi đó, gạo trắng rất dễ tiêu hóa và là thực phẩm chủ yếu được ưa thích đối với những người bị mệt mỏi mãn tính.

Trên đây là những nhóm người nên ăn cơm gạo trắng. Theo các chuyên gia sức khoẻ, cơm trắng không hẳn mang lại lợi ích xấu mà có nhiều tác dụng tốt nếu biết ăn đúng cách với số lượng vừa đủ. Hãy ăn cơm trắng đúng cách để cơ thể nhận được những lợi ích tốt nhất nhé.