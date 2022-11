5 người tử vong ở Công ty Miwon: Chưa khởi tố hình sự vụ án

(VTC News) -

Liên quan đến sự cố nghiêm trọng khiến 5 người tử vong do ngạt khí xảy ra tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam (thường gọi là Công ty Miwon, đặt tại phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì) xảy ra tháng 7 vừa qua, thông tin tại cuộc họp báo ngày 2/11, Thượng tá Nguyễn Văn Long - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tới nay cơ quan tố tụng vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Thượng tá Nguyễn Văn Long thông tin, quá trình điều tra gần như đã hoàn tất nhưng chưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì theo quy định của pháp luật, cơ quan công an phải chờ kết luận của các cơ quan chuyên môn.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã có đề xuất xác định trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Như tin VTC News đã đưa, chiều 18/7, Công ty Miwon thuê một đơn vị vệ sinh ở Hà Nội vệ sinh hố ga trong nhà máy. Hai công nhân xuống hố vệ sinh thì bị ngạt khí, bất tỉnh. Thấy vậy, 3 công nhân đang làm việc tại khu vực lò hơi của Công ty Miwon chạy đến cứu, cũng gặp nạn.

Ngay sau đó, đại diện nhà máy báo cơ quan chức năng tới ứng cứu. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 5 nạn nhân bị bất tỉnh dưới hố sâu trên 5m.

Cả 5 nạn nhân sau đó đã tử vong gồm Vũ Sao H. (SN 1984), Lê Hùng V. (SN 1980, cùng ở TP Việt Trì, Phú Thọ), Trần Văn T. (SN 1963, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Dương Văn S. (SN 1984, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương), Nguyễn Trung K. (SN 1987, ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ).