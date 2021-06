5 người dương tính SARS-CoV-2 trên tàu cập cảng Quốc tế Long An

(VTC News) -

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An cho biết, tàu cập bến cảng Quốc tế Long An hôm 6/6 với 15 thuyền viên. Đến 8/6, sau nhận được thông tin có 1 thuyền viên bị tai nạn lao động chấn thương trên tàu, Sở Y tế Long An đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Cần Giuộc cấp cứu đồng thời thực hiện công tác phòng, chống COVID-19.

Qua kiểm tra sàng lọc, ngành y tế phát hiện thuyền viên bị tai nạn trên dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này sau đó được Bộ Y tế xác định là BN9198, hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tiếp tục xét nghiệm sàng lọc, thêm 4 người trên tàu cũng dương tính và đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc để điều trị.

10 trường hợp F1 là các thuyền viên còn lại được xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, họ được đưa đi cách ly tập trung ở Mộc Hóa.

Liên quan đến chuyến tàu này, có 2 xà lan bốc chuyển hàng, 1 chiếc còn neo đậu tại Cảng Quốc tế Long An, 1 chiếc đã đi về Tiền Giang.