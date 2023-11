5 mẹo nhỏ giúp đốt mỡ, giảm cân hiệu quả ngay cả khi chìm vào giấc ngủ

(VTC News) -

Ngủ trong môi trường nhiệt độ thấp

Khi bạn ngủ ở phòng nhiệt độ mát mẻ, lượng calories được đốt cháy nhiều hơn. Cơ thể bạn trong môi trường lạnh sẽ bắt đầu đốt cháy nhiều năng lượng hơn để duy trì thân nhiệt.

Mức nhiệt phù hợp nhất mà các chuyên gia khuyên nên đặt trong phòng ngủ là khoảng 18 độ C. Nếu bạn duy trì thói quen này, bạn sẽ thấy thân hình mình dần thon thả hơn.

Khi bạn ngủ ở phòng nhiệt độ mát mẻ, lượng calories sẽ được đốt cháy nhiều hơn. (Ảnh: Brightside)

Không ăn sát giờ ngủ

Nghiên cứu cho thấy ăn ngay trước giờ đi ngủ khiến cơ thể tích trữ calo thừa thành chất béo thay vì đốt cháy chất béo để lấy năng lượng.

Hơn nữa, ăn quá no còn khiến bạn khó ngủ và chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng. Do đó, bạn nên tránh ăn trong 2-3 tiếng trước khi đi ngủ để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi.

Nếu bạn cảm thấy đói, thì chỉ nên ăn nhẹ để cơ thể tiêu hóa đồ ăn hiệu quả. Một số lựa chọn ăn nhẹ có thể cân nhắc như ngũ cốc nguyên hạt, trứng, quả hạch.

Ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm

Những người được nghỉ ngơi tốt đốt cháy thêm 20% calo sau khi ăn hơn những người ngủ ít hơn. (Ảnh: Brightside)

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ cho thấy, thường xuyên có giấc ngủ đêm kéo dài 7-8 giờ giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo hơn. Đặc biệt, những người được nghỉ ngơi tốt đốt cháy thêm 20% calo sau khi ăn hơn những người ngủ ít hơn hoặc ngủ không đúng cách.

Vì vậy hãy cố gắng sắp xếp thời gian hiệu quả để công việc bận rộn, phim ảnh và điện thoại di động sẽ không làm cản trở giấc ngủ ngon của bạn.

Ngủ trong bóng tối hoàn toàn

Ngủ trong bóng tối hoàn toàn giúp cơ thể bạn sản sinh ra hormone melatonin, một loại hormone do tuyến tùng tiết ra với chức năng điều hòa đồng hồ sinh học và giấc ngủ của cơ thể.

Hormone này không chỉ tạo ra giấc ngủ ngon mà còn hỗ trợ cho việc sản xuất chất béo nâu - loại tế bào mỡ thu nhận các axit béo được giải phóng từ mô mỡ trắng và đốt cháy năng lượng để sinh nhiệt.

Đây là nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Pineal.

Dùng một ít bạc hà

Những người ngửi mùi bạc hà mỗi ngày hai giờ giảm trung bình 2,5kg mỗi tháng. (Ảnh: Brightside)

Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine, những người ngửi mùi bạc hà mỗi ngày hai giờ giảm trung bình 2,5kg mỗi tháng. Do đó, hãy đốt một ngọn nến mùi bạc hà trước khi đi ngủ để căn phòng tràn ngập mùi hương mát dịu.

Nếu cảm thấy phiền phức khi phải chui khỏi chăn để thổi tắt nến, hãy thử cách đơn giản hơn là nhỏ một vài giọt dầu bạc hà vào gối. Thậm chí, bạn có thể nhấm nháp một chén trà bạc hà nhỏ trước khi đi ngủ cũng là lựa chọn không tồi. Chuối, táo xanh và vani cũng có tác dụng tương tự.