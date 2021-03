5 mẹo kiểm tra chất lượng nước máy nhà bạn

Nên kiểm tra đường ống nước thường xuyên vì có thể đây là lý do khiến nước bị bẩn, đục và không an toàn để uống. Nếu đường ống ở trên mặt đất, hãy xem có cặn màu xanh hoặc trắng trên thành ống hay không. Nếu không thể tiếp cận các đường ống bên ngoài, hãy nhìn vào bên trong nhà vệ sinh và kiểm tra vết rỉ sét, hoặc các vết màu xanh. Trong quá trình kiểm tra, nếu thấy đường ống rỉ sét, tích tụ đốm màu trắng hoặc xanh lam nghĩa là nước đó không an toàn để sử dụng.