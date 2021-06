5 mẫu xe hơi ghi điểm nhờ nội thất

(VTC News) -

1. Renault Vel Satis

(Ảnh: Hotcars)

Vel Satis là một chiếc xe lai sedan và hatchback có vẻ ngoài kỳ lạ của Renault. Một số ý kiến cho rằng Renault Vel Satis trông quá xấu xí để làm một chiếc xe hạng sang.

(Ảnh: Hotcars)

Chỉ có nội thất mới thể hiện được phong cách, đẳng cấp và sự sang trọng của nó. Bảng điều khiển trong xe được đánh bóng tinh xảo. Nội thất Vel Satis được trang bị bằng vật liệu tuyệt vời, mang đến trải nghiệm lái xe thực sự thú vị.

2. Plymouth Prowler

(Ảnh: Hotcars)

Plymouth Prowler cũng nằm trong danh sách những chiếc xe xấu xí nhất mọi thời đại. Có ý kiến cho rằng Plymouth Prowler là một trong những thí nghiệm kỹ thuật có thể được sử dụng cho Halloween.

(Ảnh: Hotcars)

Tuy nhiên, nội thất của xe được trang bị đầy đủ các đồng hồ đo gồm ampe kế, áp suất dầu, nhiên liệu, nhiệt độ nước, đồng hồ. Xe có thể đạt 100 km/h trong vòng chưa đầy 6 giây.

3. Nissan Cube

(Ảnh: Hotcars)

Mẫu xe Nissan này đã được sản xuất trong hơn 20 năm trước khi dừng sản xuất vào năm 2019. Đây có thể xem là điều không tồi cho chiếc xe trông giống như một khối lăn.

(Ảnh: Hotcars)

Các yếu tố làm nên Cube bao gồm một thiết kế hình chữ nhật gần như vuông vức và cửa sổ bọc phía sau không đối xứng. Tất cả những điều đó khiến nó nên xuất hiện trong một triển lãm nghệ thuật hơn là lưu thông trên đường.

Trái với vẻ ngoài hình hộp, vụng về của thân xe, nội thất Nissan Cube mang đến cảm giác tuyệt vời với không gian rộng rãi.

4. Chevrolet SSR

(Ảnh: Hotcars)

SSR được ra mắt tại Triển lãm ô tô Detroit vào năm 2000 và ngay lập tức đã khiến nhiều người phải ái ngại về ngoại hình kỳ quặc của mình. Chiếc roadster này có động cơ V8 5,3 lít, sản sinh công suất 390 mã lực, điều này không hề tệ chút nào. Thế nhưng, vấn đề của SSR lại là thiết kế quá xấu.

(Ảnh: Hotcars)

Bù lại, nội thất trong xe lại rất thoải mái khiến người lái và hành khách cảm thấy như đang ở trong một thế giới khác.

5. Chrysler PT Cruiser

(Ảnh: Hotcars)

Chrysler PT Cruiser bị nhiều tờ báo quốc tế đánh giá là xe "xấu" nhất trong những năm thập niên 2000. Đầu xe với lưới tản nhiệt khá khó hiểu là điểm dễ gây phàn nàn nhất đối với khách hàng của Chrysler.Hơn nữa, nhiều ý kiến cho rằng các chi tiết trên xe thiết kế theo "chủ nghĩa cá nhân" của nhà thiết kế, thay vì hướng tới người tiêu dùng.

(Ảnh: Hotcars)

Dù mang tiếng xe "xấu" nhưng Chrysler PT Cruiser từng được tạp chí Car and Driver bình chọn top 10 xe tốt nhất năm 2001 và mẫu xe còn giành được giải thưởng “North American Car of the Year”. Điều này chứng tỏ xe có khả năng vận hành tốt, đáng tin cậy. Nội thất trong xe cũng được đánh giá cao.