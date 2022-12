5 mẫu xe cổ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

(VTC News) -

Audi Quattro

Trước khi Audi giới thiệu Quattro, những chiếc xe đua dẫn động cầu sau sẽ lắc mạnh phía sau cho đến khi chúng có đủ độ bám để lao về phía trước. Năm 1980, Audi Quattro đã mang lại phát minh chưa từng có cho trường đua bằng cách kết hợp hệ thống dẫn động bốn bánh với hiệu suất cao.

(Ảnh: Hotcars)

Nó truyền cảm hứng cho nhiều biểu tượng hiệu suất cao 4WD như Citroën BX, Peugeot 405 Turbo 16, Lancia Delta... Những chiếc xe này vẫn sẽ lắc lư sau những khúc cua nhưng ở tốc độ cao hơn và bám đường hơn.

Pontiac GTO

(Ảnh: Hotcars)

GTO đầu tiên không phải là một mẫu xe mà là một gói tùy chọn trên Tempest cho đến năm 1966, khi Pontiac tiếp thị nó như một mẫu xe độc lập. Pontiac GTO không nhanh nhất nhưng nó đã mở ra một thế hệ xe cơ bắp mới được trang bị động cơ V8 mạnh mẽ.

Bonnet Djet

Bonnet Djet tạo tiền đề cho những chiếc xe đường phố trong nhiều thập kỷ tới, trước khi huyền thoại Lamborghini Miura và Ferrari 250 xuất hiện. Đó là chiếc xe thể thao động cơ đặt giữa đầu tiên trên thế giới, một cấu hình đã trở thành cốt lõi của nhiều chiếc xe hiệu suất cao kể từ đó.

(Ảnh: Hotcars)

Những chiếc xe Công thức Một đã giới thiệu định dạng này vào năm 1958 nhưng Rene Bonnet táo bạo đã đưa nó lên những chiếc xe đường trường vào năm 1962 với Djet.

Volvo 140

Volvo luôn quan tâm đến việc sản xuất những chiếc xe an toàn nhất và đã liên tục chứng tỏ bản thân trong các thử nghiệm an toàn. Họ cũng là những người tiên phong trong việc phát triển các tính năng an toàn sáng tạo như dây an toàn ba điểm phía trước. Volvo 140-Series là một ví dụ sáng tạo tuyệt vời. Năm 1966, hãng đã giới thiệu các vùng hấp thụ xung lực cứu sinh trong ô tô.

(Ảnh: Hotcars)

Theo thời gian, sự đổi mới này trở thành một tính năng quan trọng trên tất cả các xe và đã cứu sống hàng triệu người.

Mini

Chiếc Mini ban đầu được giới thiệu vào năm 1959 bởi British Motor Corporation, đã thiết lập khuôn mẫu mà tất cả những chiếc xe sản xuất hàng loạt đều tuân theo. Xe đã kết hợp một số cải tiến hiện có như động cơ đặt ngang và hệ dẫn động cầu trước để có không gian cabin tối đa.

(Ảnh: Hotcars)

Xe có thể chứa bốn người lớn một cách thoải mái mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Ngay sau khi xuất hiện, thị trường xe siêu nhỏ đã bùng nổ, mang lại cho Mini vị thế mang tính biểu tượng và có tầm ảnh hưởng.