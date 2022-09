5 lời khuyên cho người trẻ khởi nghiệp từ CEO Gold Fruit

(VTC News) -

Trong kinh doanh không thể tránh khỏi những sai lầm. Tuy nhiên, sai lầm không phải là dấu chấm hết cho cả chặng đường. Sau những thất bại, việc xác định lại con đường, mục tiêu mà mình đang theo đuổi, rút ra được những bài học kinh nghiệm xương máu là điều vô cùng quan trọng.

Chị Hà Thanh Bình.

Dưới đây là 5 lời khuyên cũng như bài học rút ra từ chị Hà Thanh Bình, giúp các bạn trẻ có những định hướng tốt hơn trong quá trình khởi nghiệp của mình.

Tiền gửi ngân hàng hay kinh doanh?

Đây có lẽ là câu hỏi đầu tiên trong đầu những người trẻ đang nhen nhóm ý định kinh doanh. Với số vốn ít ỏi chỉ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, nhiều người lo sợ nếu thất bại thì sẽ mất hết thành quả bao năm lao động, chắt chiu dành dụm.

Đối với câu hỏi này, nữ CEO cho biết, theo chị, những người có ham muốn kinh doanh luôn nhìn thấy cơ hội. Dẫn chứng tư câu chuyện mở Gold Fruit với 50 triệu đồng tiền vốn đi vay, chị từng xác định nếu không thành công thì sẽ làm giáo viên lấy lương trả nợ cả đời.

“Điều đầu tiên bạn cần cân nhắc đó là xem rằng mình có đủ quyết tâm để làm không? Khi có quyết tâm thì bạn phải vạch rõ kế hoạch để thực hiện mục tiêu của mình. Bạn có thể sẽ thất bại nhưng đừng lo lắng. Bởi thất bại lần này chính là bài học mà bạn “mua” được để chuẩn bị cho sự thành công trong tương lai”, chị cho biết.

Chuỗi cửa hàng kinh doanh trái cây của Gold Fruit.

Kinh doanh có phụ thuộc vào may mắn?

Không thể phủ nhận yếu tố may mắn trong việc quyết định thành công hay thất bại của việc kinh doanh, nhưng đó không phải là tất cả. Nếu hôm nay bạn may mắn, tức là bạn đã đổ rất nhiều mồ hôi, công sức trong thời gian trước đó. Thành công đến từ nhiều yếu tố, có khách quan và chủ quan. May mắn chỉ là một yếu tố trong rất nhiều thứ khác mang đến thành công cho chủ kinh doanh.

Nên bỏ nhà nước lương "3 cọc 3 đồng" để khởi nghiệp?

Với câu hỏi này, nữ CEO cho rằng, câu trả lời phụ thuộc vào mong muốn của bạn.

“Bạn hãy xác định kỹ mục tiêu của cuộc đời mình, xem rằng mình muốn gì. Nếu thực sự quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể thử trước khi quyết định sẽ gắn bó với công việc nào, và cũng để xem rằng mình có thực sự phù hợp làm kinh doanh hay không”, chị chia sẻ.

Trong đó, kinh doanh online có thể là một phép thử dễ nhất, không cần vốn mà chỉ cần kỹ năng, chăm chỉ và có đam mê vẫn có thể giúp bạn thành công.

CEO Hà Thanh Bình tại lễ khai trương cửa hàng mới.

Lựa chọn kinh doanh gì?

Đây là một vấn đề mà rất nhiều bạn trẻ băn khoăn. Với câu hỏi này, nữ doanh nhân chia sẻ câu chuyện của chính mình.

Gold Fruit trước kia đơn thuần là kinh doanh trái cây, nhưng để phát triển mạnh hơn thì cần phải đa dạng sản phẩm. Từ đó, chị bắt đầu nghiên cứu thị hiếu của khách hàng để bổ sung đa dạng nguồn hàng của mình.

Do vậy, các bạn trẻ có thể bắt đầu với việc kinh doanh những sản phẩm mà mình yêu thích từ số vốn nhỏ. Sau đó, bạn sẽ biết được đây có phải mặt hàng kinh doanh phù hợp theo mô hình hiện tại không, sau đó sẽ có những sự điều chỉnh cụ thể để tối ưu được hiệu quả cũng như doanh thu.

CEO Hà Thanh Bình hiện đang sở hữu chuỗi 9 cửa hàng Gold Fruit bán lẻ tại Hà Nội, 1 kho tổng bán buôn và điều hành hàng hoá cho các cơ sở bán lẻ, 15 cửa hàng nhượng quyền các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, chị là người sáng lập, cổ đông chính của công ty thực phẩm Wikifood - Công ty chuyên nhập khẩu, phân phối thực phẩm cho các siêu thị vừa và nhỏ, các cửa hàng TPS. Địa chỉ cửa hàng: GF tại Hà Nội: Shophouse B3.09 Vinhomesgardenia Hàm Nghi – Mỹ Đình Số 74 – LK 6A – Nguyễn Văn Lộc – Hà Đông Shophouse B05 – Times City Shophouse 12 - Park 7 Times City Shop 102 – C9 – Tô Hiệu - Cầu Giấy Kho: ngõ 6 – Trần Quốc Hoàn Ngoài ra, Gold Fruit còn có mặt tại các địa phương: Phú Thọ, Thường Tín (Hà Nội), Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hà Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Yên.