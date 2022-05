5 loại trà vừa giải nhiệt vừa tốt cho sức khỏe

(VTC News) -

Dưới đây là 5 loại trà vừa giúp giải khát vừa có lợi cho sức khỏe mà bạn nên thưởng thức.

Trà Kombucha

Kombucha là một loại trà được lên men và có hương vị trái cây hoặc nước trái cây. Loại trà này giúp giải độc cơ thể, tăng cường năng lượng và hệ thống miễn dịch.

(Ảnh: Shutterstock)

Ngoài ra, loại đồ uống này cũng chứa probiotic, rất tốt cho quá trình tiêu hóa, vì nó thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong đường ruột.

Các nghiên cứu cho thấy trà Kombucha rất hữu ích trong việc giảm cholesterol và lượng đường trong máu.

Trà gừng

(Ảnh: Getty/iStockphoto)

Trà gừng thường được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên để điều trị các bệnh như cảm lạnh, ho và say tàu xe. Loại trà này rất tốt để giảm chứng ợ nóng cũng như kiểm soát cholesterol và huyết áp.

Trà matcha

(Ảnh: Getty/iStockphoto)

So với cà phê, trà matcha là một nguồn cung cấp caffeine sạch hơn. Trà này chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin A, B, C, E và K. Vitamin B thúc đẩy sự phát triển da mới và vitamin C kích thích sản xuất collagen, từ đó mang lại cho bạn làn da tươi sáng, khỏe mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy trà matcha cũng có thể ngăn ngừa tổn thương gan và thận.

Trà chanh

(Ảnh: Shutterstock)

Trà chanh là một chất tăng cường miễn dịch tự nhiên và chứa nhiều vitamin cũng như khoáng chất như kali, magie, kẽm và đồng. Nó cũng có chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe não bộ, làm dịu thần kinh. Bên cạnh đó, trà chanh còn có lợi trong việc giảm cân và làm cho làn da rạng rỡ.

Trà hoa

(Ảnh: Shutterstock)

Nhiều loại trà được làm bằng cách sử dụng hoa, chẳng hạn như trà hoa cúc. Trà này được làm bằng cách ngâm hoa hoặc cánh hoa trong nước nóng để hương vị và một số đặc tính tốt cho sức khỏe từ chúng ngấm vào nước. Trà hoa được coi là một phương thuốc tự nhiên để chữa sốt, đau đầu, co thắt cơ, lo âu và mất ngủ.