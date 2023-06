5 loại quả giúp giải nhiệt hiệu quả giữa ngày hè nóng bức

(VTC News) -

Mùa hè nắng nóng khiến cơ thể chúng ta dễ mất nước và cần bổ sung những nguồn vitamin tự nhiên từ trái cây để thanh nhiệt cũng như bổ sung năng lượng cho cơ thể. Dưới đây là những loại quả giúp hạ nhiệt lại tốt cho sức khỏe bạn nên bổ sung hàng ngày.

Dưa hấu

Báo Lao động dẫn nguồn Health cho biết, dưa hấu vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt giải khát, trị say nắng, say nóng hiệu quả. Trong dưa hấu có hàm lượng nước cao giúp giải nhiệt cho cơ thể. Bên cạnh đó, loại quả này cũng rất giàu các chất dinh dưỡng, vitamin, chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Dưa hấu có thể ăn trực tiếp hoặc ép lấy nước uống đều rất tốt.

Quả cam

Cam là loại trái cây cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất và vitamin, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó, loại quả này cũng là nguồn cung cấp nước dồi dào cho cơ thể, bởi trong cam có 87% là nước. Bạn nên ăn 1 - 2 quả cam một ngày, ăn cả múi thay vì uống nước ép, để giữ nguyên được các chất vitamin và chất xơ.

Loại quả bạn nên ăn vừa tốt cho sức khỏe lại vừa giúp giải nhiệt mùa hè.

Đu đủ

Đu đủ được cho là tác dụng làm dịu vết cháy nắng, giảm rám nắng. Loại trái cây mùa hè này chứa một loại enzyme gọi là papain hỗ trợ tiêu hóa. Thực phẩm giàu kali, vitamin C, K và A giúp duy trì hệ thống miễn dịch của trẻ.

Chuối

VnExpress dẫn nguồn tờ The Indian Express cho biết, chuối giàu carbohydrate cung cấp năng lượng cho trẻ. Quả cũng là nguồn vitamin B6 dồi dào, bảo vệ hệ thần kinh khỏe mạnh, sản xuất năng lượng cần thiết cho cơ thể. Mặt khác, chuối cũng chứa nhiều chất xơ, vitamin C và kali. Các chất điện giải như kali bị thiếu hụt khi trẻ bị tiêu chảy, có thể khiến người bệnh cảm thấy kiệt sức. Do đó, chuối có thể bổ sung các chất dinh dưỡng đã mất.

Táo

Táo là một trong những loại trái cây phổ biến nhất và cũng vô cùng bổ dưỡng. Chúng chứa một lượng lớn chất xơ, vitamin C, kali và vitamin K. Chúng cũng cung cấp một số vitamin B.

Các nghiên cứu cho thấy, chất chống oxy hóa trong táo có thể thúc đẩy sức khỏe của tim và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, ung thư và Alzheimer.

Trong táo cũng chứa một hàm lượng Pectin, một loại chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong ruột của bạn và giúp cải thiện tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất và cấp nước cho cơ thể.

Thanh Thanh (Tổng hợp)