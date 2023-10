(VTC News) -

Thận là cơ quan đảm nhận những vai trò quan trọng đối với cơ thể. Bất kỳ nguyên nhân nào khiến chức năng thận bị suy yếu cũng gây nên những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Vậy uống gì để tốt cho thận? Dưới đây là 5 loại đồ uống bổ thận dễ làm tại nhà có tác dụng tích cực đến sức khoẻ của thận.

Vai trò của thận

Thận là cơ quan đảm nhận những vai trò quan trọng đối với cơ thể. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec đã chỉ ra những chức năng quan trọng của thận như sau:

Lọc máu và chất thải là chức năng chính của thận. Thận sẽ lọc các chất thải và chỉ giữa lại protein và các tế bào máu. Chất thải sẽ được tiết ra vào dịch lọc để hình thành nước tiểu.

Bài tiết nước tiểu: Nước tiểu được tạo thành ở các đơn vị chức năng của thận. Trước tiên là quá trình lọc máu qua màng lọc ở vách mao mạch ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận.

Động mạch thận đưa 1 lít máu vào thận trong 1 phút, 40% là hồng cầu không qua được lỗ lọc. Chỉ 60% trong số đó, tức 600ml huyết tương vào cầu thận mỗi phút, nhưng khi đó ở động mạnh đi chỉ còn 480ml, nên 120ml lọt qua lỗ lọc sang nang cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu.

Vì vậy mỗi ngày sẽ có khoảng 172 lít nước tiểu đầu được hình thành.

Tiếp theo là quá trình hấp thu lại. Quá trình này biến 172 lít nước tiểu đầu thành nước tiểu chính thức mỗi ngày. Các chất độc hại còn sót trong 480ml huyết tương qua cầu thận vào trong động mạch đi sẽ được lọc tiếp ở ống thận nhờ quá trình bài tiết tiếp.

Nước tiểu sẽ được đổ vào bể thận, xuống ống dẫn nước tiểu rồi được tích trữ trong bàng quang, và cuối cùng được thải ra ngoài nhờ ống đái.

Điều hòa thể tích máu: Thận có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát khối lượng dịch ngoại bào có trong cơ thể bằng cách sản xuất nước tiểu. Khi chúng ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu sẽ tăng lên và ngược lại.

Ngoài ra thận còn có vai trò nội tiết do bài tiết hormon renin tham gia điều hòa huyết áp và sản xuất erythropoietin tác dụng làm tủy xương tăng sản xuất hồng cầu khi oxy mô giảm.

Thận còn tham gia vào quá trình chuyển hóa vitamin D3 và chuyển hóa glucose từ các nguồn không phải hydrat carbon trong trường hợp bị đói ăn lâu ngày và bị nhiễm acid hô hấp mạn tính.

Những loại đồ uống bổ thận

Theo các chuyên gia, bất kỳ nguyên nhân nào khiến chức năng thận bị suy yếu cũng gây nên những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Vậy uống gì để tốt cho thận? Dưới đây là 5 loại đồ uống tốt cho thận bạn có thể tự làm tại nhà:

Nước

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết, nước là thành phần quan trọng của cơ thể, khoảng 60-70% trọng lượng cơ thể được tạo thành từ nước và đây cũng là loại đồ uống cần thiết cho thận.

Nước là chất làm sạch và hydrat hóa, các khoáng chất như kali và muối là chất điều chỉnh và một chút glucose trong đồ uống là chất trợ giúp hydrat hóa để mở ra các kênh hydrat hóa.

Thư viện Y khoa Mỹ ước tính, mỗi ngày nam giới cần khoảng 13 cốc (khoảng 3 lít) chất lỏng trong khi phụ nữ cần khoảng 9 cốc (khoảng 2,2 lít).

Lượng nước bổ sung hàng ngày với từng người có thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào thể trạng, thói quen tập luyện.

Nước chanh

Theo Tổ chức Thận học Mỹ, uống nước chanh có thể cải thiện sức khỏe cho những người có tiền sử mắc sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi.

Chanh chứa axit xitric có thể giúp ức chế sự phát triển và tập hợp của các tinh thể hình thành sỏi thận. Vì vậy, đây cũng là đồ uống tốt cho thận có thể bổ sung vào thực đơn ăn uống.

Nước chanh và nước ép dâu tây rất tốt cho thận.

Nước ép dứa

Nước ép dứa là nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như Vitamin C và khoáng chất, đặc biệt là enzyme bromelain tác dụng chống viêm, bảo vệ các mô thận khỏi tác động của mầm bệnh, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Ngoài ra, nước ép dứa còn tác dụng hỗ trợ tiêu hoá, ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Lưu ý với những người bị đau dạ dày, béo phì, huyết áp cao, phụ nữ mang thai thì không nên uống nhiều nước ép dứa.

Nước ép dâu tây

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Vũ Thanh Tuấn cho biết, nước ép dâu tây là thức uống thơm ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe, đặc biệt là thận.

Dâu tây chứa hàm lượng anthocyanins, ellagitannin và vitamin C dồi dào tác dụng kháng viêm, bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, chống ung thư và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Bên cạnh đó, dâu tây còn chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi hại từ các gốc tự do, duy trì sức khỏe của tế bào, hỗ trợ làm đẹp da.

Thành phần chất xơ và enzyme tự nhiên trong dâu tây giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất.

Để tận dụng tối đa lợi ích của nước ép dâu tây đối với sức khỏe của thận, bạn hãy kết hợp chúng với nhiều loại thực phẩm khác vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Nước đậu đen

Nước đậu đen không chỉ là thức uống giải nhiệt mùa hè mà còn tốt cho sức khỏe của thận, giúp lợi tiểu, tăng cường khả năng đào thải chất độc trong thận. Ngoài ra, nước đậu đen còn có chứa nhiều dưỡng chất như vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hoá, chất xơ giúp tăng cường sức khỏe, thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hoá và quá trình chuyển hoá các chất trong cơ thể.

Trên đây là những loại đồ uống bổ thận bạn có thể tham khảo làm tại nhà. Ngoài những loại nước trên thì trà xanh không đường, nước ép lê, táo, cà rốt, việt quất, củ dền, nước râu ngô, mã đề, trà gừng, trà nghệ,… cũng rất tốt cho thận.

Hãy thường xuyên bổ sung những loại nước uống này trong chế độ ăn uống hàng ngày nhé.