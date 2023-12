5 gương mặt sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

(VTC News) -

Trước khi bước vào đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 vào tối 31/12, cùng VTC News điểm qua 5 gương mặt sáng giá được đông đảo khán giả ủng hộ và dự đoán sẽ nắm giữ chiếc vương miện của cuộc thi sắc đẹp này.

5 gương mặt sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Vũ Thuý Quỳnh - SBD 696

Vũ Thuý Quỳnh - ứng cử viên sáng giá đến từ Điện Biên đang được khán giả dự đoán sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.

Trước thềm chung kết, Vũ Thúy Quỳnh thắng giải thưởng phụ Best Face, top 6 thí sinh trình diễn đẹp nhất vòng thi phụ Best In Swimsuit, kết quả sẽ công bố tại đêm chung kết. Người đẹp Điện Biên sở hữu chiều cao nổi bật 1,74 m, số đo ba vòng lần lượt 84-63-94 cm.

Vũ Thuý Quỳnh - SBD 696, đại diện đến từ Điện Biên.

Vũ Thúy Quỳnh có nhiều kinh nghiệm ở các các cuộc thi nhan sắc lớn. Tháng 10 vừa qua, cô đoạt Á quân The New Mentor 2023, thuộc đội huấn luyện viên Hương Giang và từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng danh hiệu Người đẹp ảnh.

Ngô Bảo Ngọc - SBD 678

Ngô Bảo Ngọc hiện là một trong những thí sinh được sự kỳ vọng sẽ giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi năm nay. Đại diện đến từ TP.HCM sinh năm 1995, sở hữu chiều cao lợi thế 1,74m, số đo 3 vòng 85-62-92 cm.

Trước đêm chung kết, Bảo Ngọc giành nhiều giải thưởng ở các phần thi phụ như top 6 Người đẹp Biển, chiến thắng Best catwalk, đoạt danh hiệu Đại sứ Môi trường, top 10 Best body, Best smile.

Người đẹp đến từ TP.HCM gây ấn tượng với làn da rám nắng chắc khỏe, hình thể quyến rũ và khả năng trình diễn điêu luyện. Đây cũng là những thế mạnh giúp Bảo Ngọc nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Ngô Bảo Ngọc - SBD 678, đại diện đến từ TP.HCM.

Ngô Bảo Ngọc tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam, cô hiện đang là diễn viên và người mẫu tự do. Ngô Bảo Ngọc được công chúng biết đến qua chuỗi phim hài học đường.

Cũng giống như đối thủ Vũ Thuý Quỳnh, Bảo Ngọc từng lọt top 10 chung cuộc và thắng giải "Người đẹp Biển" tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Cao Thị Thiên Trang – SBD 789

Bên cạnh Ngô Bảo Ngọc, Vũ Thúy Quỳnh, hiện Cao Thị Thiên Trang đang là cái tên thu hút được sự chú ý của khán giả lẫn giới truyền thông.

Đại diện đén từ TP.HCM sở hữu chiều cao nổi bật 1,76 m, số đo ba vòng 86 - 67 – 97 cm.

Trong cuộc thi năm nay, Cao Thị Thiên Trang giành được giải Best Social Media và đang nằm trong Top 10 thí sinh có lượt bình chọn trực tuyến cao nhất trên website Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Cao Thị Thiên Trang - SBD 789, đại diện đến từ TP.HCM.

Người đẹp sinh năm 1993 có hơn 10 năm hoạt động trong vai trò người mẫu và từng tham dự từng thi Vietnam’s Next Top Model 2012.

Điểm bất lợi lớn nhất của Cao Thị Thiên Trang phải đối mặt trong cuộc thi năm nay là tuổi tác khá lớn và ồn ào về phát ngôn khi tham gia chương trình thực tế. Tuy nhiên, qua từng chặng đường tham gia Hoahậu Hoàn vũ, người đẹp sinh năm 1993 đang từng ngày trưởng thành và hoàn thiện hơn để xứng đáng với chiếc vương miện danh giá.

Đặng Trần Ngọc - SBD 684

Cuộc đua giành chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngày càng hấp dẫn và kịch tính khi chất lượng thí sinh năm nay không có độ chênh lệch lớn. Thí sinh Đặng Trần Ngọc là nhân tố gây bất ngờ nhất khi cuộc thi đang đến chặng cuối cùng.

Đại diện đến từ TP.HCM sinh năm 1997, cô sở hữu chiều cao khá khiêm tốn 1m63, số đo 3 vòng lần lượt là 83 – 65 – 91 cm. Trong cuộc thi năm nay, Đặng Trần Ngọc giành được giải phụ Best Smile Award và danh hiệu Đại sứ Vì cộng đồng.

Đặng Trần Ngọc - SBD 684, đại diện đến từ TP.HCM.

Từ những vòng thi đầu, người đẹp sinh năm 1997 đã tạo thiện cảm với giám khảo và công chúng bởi profile ấn tượng cùng phong thái tự tin.

Bên cạnh công việc MC, Đặng Trần Ngọc còn là giảng viên thỉnh giảng của Đại học Ngân hàng TP.HCM và sở hữu loạt thành tích đáng nể như Top 5 Én Vàng 2021, Á khôi 1 Hoa khôi Công sở Việt Nam 2022.

Hoàng Thị Nhung – SBD 676

Sau những phần trình diễn ấn tượng tại đêm thi bán kết, thí sinh Hoàng Nhung, đại diện đến từ Hà Nội nhận được sự ủng hộ khán giả và bứt phá vươn lên trở thành thí sinh đầu tiên chinh phục mốc 1 triệu điểm bình chọn.

Hoàng Nhung được đánh giá là một trong những ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu khi sở hữu chiều cao ấn tượng 1,79m, số đo 3 vòng 85-60-99 cm.

Hoàng Nhung từng lọt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô có kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp tốt. Hiện người đẹp Hà thành đang là CEO một công ty khởi nghiệp khá thành công.

Hoàng Thị Nhung - SBD 676, đại diện đến từ Hà Nội.

Mỗi thí sinh đều có những phẩm chất và tiềm năng riêng. Các yếu tố như ngoại hình, tinh thần tự tin, phong cách thời trang, cách giao tiếp và sự tỏa sáng trên sân khấu đều sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và chọn ra người chiến thắng.

Chúng ta hãy cùng đón xem ai sẽ trở thành người kế vị cho ngôi vị cao quý này vào tối 31/12 tại Đà Lạt. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và được Báo điện tử VTC News tiếp sóng.