5 dấu hiệu sớm của bệnh ung thư ruột: Cảnh báo ca bệnh tăng gấp đôi ở người trẻ

(VTC News) -

Ung thư ruột là căn bệnh ung thư gây tử vong cao thứ 2 ở Anh, cướp đi sinh mạng của 16.000 người mỗi năm. Mặc dù chúng ta thường xem đây là căn bệnh của người lớn tuổi, nhưng số liệu thống kê cho thấy điều đó không hoàn toàn đúng.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, các trường hợp ung thư ruột (ung thư ruột kết) đã tăng gấp đôi ở những người trẻ tuổi trong 3 thập kỷ qua.

Hơn nữa, ung thư ruột thường được chẩn đoán muộn do chúng ta chủ quan, thiếu nhận thức về các triệu chứng như xuất hiện máu trong phân hoặc thay đổi thói quen đi đại tiện.

Các xét nghiệm sàng lọc của Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh nhằm phát hiện sớm bệnh ung thư ruột, giới hạn người lớn tuổi và mở rộng phạm vi là người trẻ hơn.

Đó là lý do tại sao tờ báo The Sun (Vương Quốc Anh) phát động chiến dịch No Time 2 Lose (4/2018) kêu gọi Chính phủ giảm độ tuổi sàng lọc ung thư đại trực tràng từ 60 xuống 50 tuổi để có thể cứu sống 4.500 người mỗi năm.

(Ảnh minh họa).

Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ phát hiện, những người Mỹ ở độ tuổi 20 - 30 tuổi đang đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của bệnh ung thư ruột kết giai đoạn muộn. Đây là giai đoạn các khối u đã di căn đến các cơ quan khác của cơ thể.

Với người trong độ tuổi 20, các trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn tăng từ 0,21 lên 0,33 trên 100.000 người, trong khi đó những người ở độ tuổi 30 tăng từ 1,14 lên 1,9 trên 100.000 người.

Đặc biệt, khi nói đến ung thư ruột kết, tỷ lệ ung thư giai đoạn cuối ở những người trong độ tuổi 30 tăng mạnh theo thời gian với mức 49%. Còn những người ở độ tuổi 20 có tỷ lệ ung thư trực tràng giai đoạn cuối tăng 133%. Đáng chú ý, người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha ở độ tuổi 20 có tỷ lệ ung thư giai đoạn cuối đặc biệt cao.

Genevieve Edwards, Giám đốc điều hành của Tổ chức Ung thư ruột Vương Quốc Anh cho biết: “Ung thư ruột là loại ung thư phổ biến thứ tư ở Anh và theo các số liệu từ nghiên cứu của Mỹ cho thấy, ung thư ruột có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi".

Cảnh báo ung thư ruột gia tăng gấp đôi ở những người trẻ.

Ở Anh, có hơn 2.600 người dưới 50 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột mỗi năm và con số này ngày càng tăng lên.

Theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí The Lancet (Vương Quốc Anh), mỗi năm tỷ lệ mắc ung thư ruột kết và trực tràng đang tăng tương ứng 1,8% và 1,4% ở Anh.

Cũng theo một nghiên cứu khác trong năm 2019, số người ở độ tuổi 30 mắc ung thư ruột đã tăng lên 7,3% mỗi năm từ 2005 - 2014. Các chuyên gia cho biết, con số này tương đương với 267 người mắc ung thư ruột tăng mỗi năm từ 2005 - 2014.

Bà Edwards nói rằng: "Mọi người thường nghĩ đây là một căn bệnh mà những người trẻ tuổi có thể ít mắc trong cộng đồng. Đây là lý do tại sao chúng tôi khởi động chiến dịch Never Too Young (2013) - sau khi chúng tôi ngày càng nhận được nhiều thông tin từ các bệnh nhân ung thư ruột trẻ tuổi khi họ được chẩn đoán muộn và họ còn quá trẻ để mắc bệnh".

Không rõ lý khiến căn bệnh ung thư ruột ngày càng tăng, nhưng các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng có thể là do béo phì, tiểu đường và ảnh hưởng của chế độ ăn uống hiện đại đối với các vi khuẩn đường ruột.

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh ước tính khoảng 1/20 người sẽ bị ung thư ruột trong cuộc đời. Thông thường, căn bệnh này được phát hiện ở những người trên 60 tuổi - nhưng bạn cũng có thể mắc bệnh ngay cả khi còn trẻ.

Deborah James - người được chẩn đoán ung thư ruột ở tuổi 35 đã chia sẻ cuộc chiến của mình với căn bệnh ung thư ruột trên The Sun. Cô cho biết, hiện nay cô 40 tuổi và đã ở giai đoạn nặng của bệnh sau hơn 1 năm xuất hiện các triệu chứng như đi vệ sinh nhiều hơn và luôn cảm thấy mệt mỏi.

Đau bụng thương xuyên có thể là dấu hiệu của ung thư ruột.

5 triệu chứng cảnh báo sớm căn bệnh ung thư ruột

1. Xuất hiện máu trong phân

2. Thay đổi thói quen đi đại tiện (táo bón/tiêu chảy, đi vệ sinh thường xuyên hơn)

3. Đau (hoặc nổi cục có thể sờ thấy) ở vùng bụng

4. Mệt mỏi

5. Giảm cân không rõ lý do

Ngoài ra, các dấu hiệu khác cảnh báo ung thư ruột bao gồm: Cơn đau quặn ở vùng bụng, đầy hơi, khó tiêu, ốm mệt, cảm giác đi đại tiện chưa hết.

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyên rằng, bạn nên đi khám nếu những triệu chứng này kéo dài từ 3 tuần trở lên. Các triệu chứng cần được “xem xét nghiêm túc hơn khi bạn già đi”. Tuy nhiên, trong một cuộc khảo khát, 50% số người trẻ không biết rằng mình mắc bệnh trước khi được chẩn đoán.