5 'đám cưới thế kỷ' trên màn ảnh Hollywood: Cảnh phim Bố già đã thành kinh điển

Đám cưới đẹp đẽ, náo nhiệt, những điệu nhảy lãng mạn không hiếm thấy trong các phim Âu Mỹ. Thế nhưng, không phải lễ cưới nào cũng được nhớ đến. Dưới đây là những phân đoạn khiến các mọt phim phải xem đi xem lại mà vẫn không thấy chán.

1. The Godfather II (Bố Già 2) – Đám cưới của Connie Corleone và Carlo Rizzi

Connie (Talia Shire) là út trong nhà và cũng là cô con gái duy nhất của ông trùm Vito Corleone (Marlon Brando). Tuy cả gia đình mafia người Ý không thích gì ông con rể xấu tính nhưng vì tình yêu của con gái, bố già Corleone đã tổ chức một đám cưới “siêu to khổng lồ”.

Cảnh xúc động nhất là lúc bố già Vito Corleone dắt tay con gái ra lễ đường và nhảy một điệu valse. Bên ngoài, ông có thể là một tên tội phạm máu lạnh nhưng với Connie, người cha lại hết mực trìu mến. Lễ cưới cũng là nơi khoe mẽ sự giàu có của cả gia chủ lẫn khách mời, hàng xe ô tô sang trọng nối dài, những chai rượu vang đỏ đắt tiền, những món ăn sang trọng đẳng cấp và là nơi để bàn chuyện hợp tác trong công việc.

Không giống với đám cưới thông thường, không khí lễ hội lấp kín mọi không gian với những khuôn mặt hớn hở và các điệu nhảy như bất tận. Đám cưới nhà Corleone đã trở thành thước phim kinh điển trong lịch sử điện ảnh.

2. Love, Actually (Yêu Thật Sự) - Đám cưới của Juliet và Peter

Bộ phim mang tính biểu tượng của lễ Giáng sinh, được xem lại vào mỗi dịp cuối năm. Cảnh mở đầu của phim, đám cưới của cặp đôi Juliet (Keira Knightley) và Peter (Chiwetel Ejiofor) là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của phim.

Nếu cô dâu và chú rể chỉ đơn giản trao nhau nụ hôn nồng cháy rồi bước ra khỏi nhà thờ thì sẽ chẳng có gì đáng nói. Điều thú vị ở chỗ, dàn hợp xướng, ca sĩ, nhạc công xuất hiện ở mọi nơi tạo bất ngờ cho cả hai nhân vật chính và khách mời. Chiếc váy cưới phá cách của Knightley đã phá vỡ quy tắc chuẩn mực vẫn gây ấn tượng cho tới tận bây giờ.

3. Twilight (Chạng Vạng): Đám cưới của Bella Swan và Edward Cullen

Đám cưới của ma cà rồng Edward Cullen (Robert Pattinson) và thường dân Bella Swan (Kristen Stewart) giống như thế giới cổ tích ở trên phim. Biết được sự mong chờ của người hâm mộ series Twilight, nhà sản xuất đã cất công xây dựng một lễ thành hôn có 1-0-2.

Trang phục của cặp đôi được đặt may riêng, váy cưới của Swan phải mất tới 4 người thợ thủ công để hoàn thiện trong 6 tháng, còn bộ tuxedo của Cullen được đặt may ở tận nước Ý xa xôi.

Đám cưới được tổ chức trong rừng với những cây hoa trắng xuất hiện khắp lễ đường, từ dưới mặt đất hay những dàn treo trên không. Cảnh quay đặc tả tập trung vào khuôn mặt rạng rỡ, lời thề hạnh phúc và nụ hôn mãn nguyện của cặp đôi làm trái tim người hâm mộ muốn tan chảy.

Đã 13 năm kể từ ngày phim phát hành, điều còn đọng trong tâm trí người xem chắc chắn là lễ cưới trong mơ của Kristen Stewart và Robert Pattinson, dù cho mối tình ngoài đời thực của họ đã tan vỡ.

4. Mamma Mia! (Giai Điệu Hạnh Phúc!): Đám cưới của Sophie - Sky

Là bộ phim nhạc kịch lãng mạn pha lẫn hài hước, vậy nên Mamma Mia! cũng đưa khán giả đến với bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc trong phân cảnh đám cưới cuối phim. Khi ca khúc I Do, I Do, I Do, I Do, I Do của nhóm nhạc huyền thoại ABBA cất lên cũng là lúc Donna (Meryl Streep) tìm lại được tình yêu chân chính của đời mình và cô con gái Sophie (Amanda Seyfried) của bà cũng có một người cha.

Đám cưới của Sophie bỗng chốc lại trở thành nơi mẹ cô được tỏ tình và tìm thấy hạnh phúc, quả là "người tính không bằng trời tính". Đây được xem là sự kiện then chốt, quyết định cảm xúc của cả nửa cuối bộ phim đình đám này. Nhà làm phim cũng đã tiết lộ khi đám cưới trên màn bạc này diễn ra đã chiếm một khoản kinh phí khá "khiêm tốn", với tổng chi phí ước tính là 4,905 bảng Anh (hơn 140 triệu đồng).

Khi ấy, dàn diễn viên ngôi sao gồm Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan hay Amanda Seyfried đã làm thỏa mãn khán giả bằng một bữa tiệc trọn vẹn, từ rộn ràng đến sâu lắng, từ hụt hẫng đến hân hoan, xoay quanh câu chuyện về cô gái nhỏ đi tìm người bố đã "thất lạc" từ 20 năm trước của mình.

5. Cinderella (Lọ Lem)

Cinderella là bộ phim hoạt hình dài thứ 12 của Walt Disney Pictures, là một trong những bộ phim biểu tượng và thành công vang dội nhất của hãng này. Câu chuyện về cô bé Lọ Lem lương thiện, nhờ phép màu của bà tiên mà tìm được tình yêu bên hoàng tử đã truyền cảm hứng cho bao tác phẩm sau này. Đám cưới trong Cinderella cũng trở thành đắt giá, được xem là "kinh điển" trên màn ảnh, là hình tượng và viễn cảnh bất cứ cô gái nào cũng đều mơ ước.

Disney đã kỳ công tạo dựng nên một đám cưới đầy hân hoan, sắc màu trong niềm vui của Cinderella và hoàng tử Charming. "Charming" trong tiếng Anh cũng có nghĩa là "quyến rũ", chẳng thế mà phân cảnh phim này đã thành công đưa khán giả vào thế giới cổ tích với những công chúa - hoàng tử, những bà tiên trên nền nhạc rộn ràng, vui tươi.