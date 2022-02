(VTC News) -

Trong dịp lễ Tình nhân 14/2, các tác phẩm điện ảnh lấy chủ đề tình yêu hôn nhân được nhiều khán giả ưa thích và lựa chọn. Không chỉ mô tả cung bậc ngọt ngào, mà nhiều bộ phim còn khắc họa những thăng trầm trong tình yêu, khơi gợi hành trình hy sinh và những góc tối phức tạp chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cùng điểm lại 5 tác phẩm sâu lắng xoay quanh cuộc sống hôn nhân không thể bỏ qua.

A Separation

Thấm đẫm tình cảm, tinh tế và phức tạp về mặt tâm lý, bộ phim của đạo diễn người Iran Asghar Farhadi là bức chân dung thuyết phục về những cá nhân tốt đẹp nhưng đầy thiếu sót. Họ bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu xung đột quen thuộc đến mức đó có thể là gia đình hoặc hàng xóm của chúng ta, bất chấp sự khác biệt về tôn giáo và văn hóa.

Lấy bối cảnh Tehran, bộ phim từng đoạt giải Oscar xoay quanh một cặp vợ chồng trung lưu người Iran với một cô con gái chưa đến tuổi vị thành niên. Cuộc hôn nhân của họ gặp phải những biến cố không thể ngờ đến, để rồi hàng loạt sự kiện đau đớn xảy ra làm lu mờ tình yêu cho đến khi nó không còn là một chọn lựa.

Marriage Story

Được truyền cảm hứng từ các tác phẩm thập niên 70, Câu chuyện hôn nhân hấp dẫn và nhức nhối khi để người xem chứng kiến gia đình mà Nicole (Scarlett Johansson) và Charlie (Adam Driver) gây dựng cuối cùng tan vỡ.

Đôi khi chúng ta về phe Nicole, lúc khác ta lại cảm thấy Charlie mới là người có lý, nhưng cuối cùng Marriage Story nhắc nhở người xem trong cuộc tình không có người đúng, người sai. Ngay cả khi ở đỉnh điểm bất hòa và mọi chuyện dường như đổ bể, cả hai vẫn không thể đoạn tình.

Marry Me

Tác phẩm hài tình cảm Marry Me có sự tham gia của Jennifer Lopez trong vai siêu sao ca nhạc Kat Valdez và Owen Wilson trong vai Charlie Gilbert – một giáo viên dạy toán bình thường. Một “sự cố” xảy ra khiến hai người hoàn toàn xa lạ đồng ý kết hôn và sau đó mới tới bước tìm hiểu nhau. Những gì bắt đầu như một hành động bốc đồng lại phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn bất ngờ.

Trong một thế giới mà giá trị dựa trên lượt thích và lượng theo dõi của mạng xã hội, chuyện hai người lạ mặt trái ngược tạo nên một cặp nghe như cổ tích. Nhưng khi cuộc hôn nhân bị thử thách, câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu hai người từ những thế giới khác nhau có thể tìm thấy điểm chung và xây dựng một nơi mà cả hai đều thuộc về không? Ngập tràn hơi thở hiện đại, bộ phim là câu chuyện về tình yêu, mạng xã hội và người nổi tiếng.

A Most Violent Year

Đối với những ai đặc biệt yêu thích cặp đôi Oscar Isaac và Jessica Chastain trong Scenes from a Marriage, thì series của HBO không phải là lần đầu tiên họ đóng vai vợ chồng. Khi nạn tham nhũng và bạo lực lên đến đỉnh điểm ở thành phố New York những năm 1980, một doanh nhân phải bảo vệ gia đình và cơ ngơi của mình. Đó là tiền đề cho những gì xảy ra trong A Most Violent Year.

Dù thuộc thể loại tâm lý tội phạm, A Most Violent Year lại có tâm điểm là mối quan hệ của cặp vợ chồng Abel (Isaac) và Anna (Chastain). Nhịp độ dồn dập của bộ phim vẫn chừa ra khoảng trống khắc họa cuộc hôn nhân phức tạp giữa hai người, khi tình yêu, bạo lực và nguy hiểm đan xen.

A Star Is Born

Bộ phim của Bradley Cooper chạm đến những người đang yêu và đã từng yêu, về cách mà hai con người nâng đỡ nhau trong tình yêu, sự nghiệp. Để rồi khi thành công đến với một người, người kia buông bỏ. Mối quan hệ giữa những cá nhân sáng tạo và nổi tiếng có thể phức tạp đến đâu, và họ cũng mong manh như thế nào đều được A Star Is Born khai thác.

Những người như Maine và Ally đã phải chiến đấu để có được một cuộc hôn nhân và tình yêu thực sự giữa muôn vàn giả dối của thế giới ngôi sao. Bài hát cuối cùng mà Ally gửi đến đã bóp nghẹt trái tim khán giả./.