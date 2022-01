(VTC News) -

2022 hứa hẹn sẽ là năm bùng nổ rating của những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Ngoài những bộ phim dự kiến lên sóng sắp tới, các tác phẩm hiện đang công chiếu vẫn rất thu hút người xem.

Thiếu nữ và quý ông

Đây là một bộ phim thuộc thể loại tình cảm, với nội dung chính xoay quanh chuyện tình lãng mạn của cặp đôi chênh lệch tuổi tác. Phim có nhiều tình tiết thú vị về mối quan hệ giữa một “quý ông giàu có” Lee Young Kook (Ji Hyun Woo thủ vai) với một “cô gái trẻ nghèo” Park Dan Dan (Lee Se Hee thủ vai).

Lee Young Kook là chủ tịch của một tập đoàn lớn, là người đàn ông vô cùng thành đạt. Tuy nhiên không may trở thành “gà trống nuôi con” vì vợ mất sớm, điều này khiến anh phải đối mặt với những khó khăn. Cũng chính vì vậy, anh quyết định thuê một người giúp việc tới để sống tại nhà và chăm lo cho ba đứa con của mình. Đây cũng chính là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Young Kook và Dan Dan, khi cô đồng ý về làm gia sư cho gia đình này. Và chính nhờ sự giúp đỡ của Dan Dan, Lee Young Kook không chỉ từng bước vượt qua được nỗi đau mất vợ mà anh đã có thể xích lại gần hơn với những đứa con của mình.

Trái ngược với rating khủng, hai tập phát sóng đầu tiên của bộ phim cũng đã gây nhiều tranh cãi về nội dung. Đặc biệt là về sự chênh lệch độ tuổi quá lớn của các diễn viên. Tuy có nhiều tranh cãi xảy ra nhưng tác phẩm lần này của đài KBS2 vẫn ẵm trọn cho mình tỉ suất người xem cao nhất trong những chương trình được phát sóng trong khung giờ Chủ nhật.

Nghĩ về trăng khi hoa nở

Đây là một bộ phim được lấy bối cảnh ở thời đại Joseon - thời đại lưu hành những luật cấm nghiêm khắc nhất trong lịch sử Hàn Quốc, trong đó có luật cấm rượu.

Nội dung chính của bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu lãng mạn giữa sĩ quan Nam Young (Yoo Seung Ho) và thiếu nữ Kang Ro Seo (Hyeri). Trớ trêu thay, họ cùng với Lee Pyo (Byeon Woo Seok) - một hoàng tử nổi loạn, đã có cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng cũng không kém phần hài hước. Ba người họ cùng nhau khám phá những hầm rượu khổng lồ và vô số bí mật khác mà triều đình đang cố che dấu.

Mỗi nhân vật trong phim mang một màu sắc khác nhau, nhưng họ đều góp phần tạo nên một câu chuyện đặc sắc về tình yêu, tình bạn của một thế hệ phải sống dưới những áp bức của chế độ phong kiến.

Phía sau khung cửa sổ

"Phía sau khung cửa sổ" là bộ phim truyền hình do đài Channel A sản xuất. Đây là bộ phim đã phá kỷ lục rating trong suốt 10 năm của đài này ngay trong tập đầu tiên, sau đó liên tiếp tự phá vỡ chính kỷ lục ấy ở những tập tiếp theo và nhận về những cơn mưa lời khen nhờ kịch bản gay cấn, cao trào. Hiện tại cho tới thời điểm phát sóng, rating đã tăng hơn 3 lần so với tập đầu tiên.

Đây là bộ phim về chủ đề ngoại tình, với nội dung xoay quanh vợ chồng nhà Shin Myung Seop và Han Sun Joo (do Lee Sung Jae và Song Yoon Ah thủ vai). Tưởng chừng họ sẽ là một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc, cho tới khi Myung Seop ngoại tình với Yoon Mira (do Jeon So Min thủ vai). Và thật trớ trêu thay, Sun Joo lại vô tình ủng hộ cuộc tình này mà không hề hay biết.

Mạch phim là sự hồi tưởng từ hiện tại về quá khứ, gây sự tò mò lớn đối với khán giả, với sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội Lee Sung Jae và Song Yoon Ah, cùng hai hậu bối Chansung (2PM), "ngôi sao tài năng của Running Man" Jeon So Min. Chắc chắn với dàn cast chất lượng này, Phía Sau Khung Cửa Sổ sẽ là một bộ K-drama không thể bỏ qua, đặc biệt đối với hội chị em.

Mùa hè yêu dấu của chúng ta

Đây là một bộ phim hài lãng mạn của đài SBS hợp tác và phát sóng trên Netflix. Nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa Choi Ung (Choi Woo Shik) và Kook Yeon Soo (Kim Dami). Choi Ung là một chàng trai vô tư vô lo, ngày trước đi học chỉ để ngủ, lại bị ép quay bộ phim tài liệu học đường với cô nàng học giỏi nhất Kook Yeon Soo.

Tuy có chút phiền phức và rắc rối xảy ra giữa cặp đôi này, nhưng hai người đã từng có khoảng thời gian yêu nhau 10 năm từ thời trung học, sau chia tay, cả hai đã thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại đối phương nữa. Thế nhưng trớ trêu thay, “người tính không bằng trời tính”, bộ phim tài liệu thời trung học của họ bất ngờ nổi tiếng trở lại. Qua sự ngỏ lời của Kim PD (Kim Sung Cheol), một lần nữa, Choi Ung và Yeon Soo lại phải đứng cạnh nhau trước ống kính.

Liệu cơ duyên nào sẽ còn tới với Choi Ung và Yeon Soo? Và liệu sẽ có thể xảy ra chuyện “tình cũ không rủ cũng tới” không? Đây có lẽ vẫn là sự tò mò lớn của khán giả khi theo dõi bộ phim này.

Hoa tuyết điểm

“Snowdrop” là lấy bối cảnh từ Phong trào đấu tranh dân chủ tại Seoul, Hàn Quốc năm 1987, nhằm phản đối chính phủ độc tài thời bấy giờ. Nội dung chính của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, nhưng cũng đầy bi thương về hai sinh viên đại học tên Eun Young Cho (Jisoo) và Im Soo Ho (Jung Hae In). Soo Ho đã bất ngờ bắt gặp Young Cho khi anh xuất hiện ở ký túc xá nữ trong tình trạng dính đầy máu. Young Cho đã quyết định giúp Soo Ho đồng thời hết lòng chữa trị và chăm sóc cho anh, dù điều này sẽ đe dọa đến tính mạng của cô. Tình yêu của hai người cũng đã dần nảy nở trong bối cảnh chính trị đầy biến động ấy

Bộ phim tuy có nhiều tranh cãi về nội dung lịch sử, nhưng tình tiết trong phim đang dần hé mở và gỡ nút thắt trong lòng người xem. Đây cũng có thể coi là bộ phim đầu tay cho diễn xuất tiến bộ của Jisoo - BLACKPINK khi cô đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía khán giả.