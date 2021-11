Năm nay, các mọt phim Hàn đã được thưởng thức rất nhiều tác phẩm chất lượng. Đặc biệt những bộ phim cổ trang đang dần chiếm được ưu thế trong năm 2021. Cùng điểm qua những bộ phim cổ trang Hàn Quốc hài hước nhất trong năm nay.

The Red Sleeve

Đây chính là bộ phim cổ trang khiến người xem phải phấn khích vì nội dung thú vị cùng những phân cảnh cực kì hài hước.

"The Red Sleeve" là một trong 5 bộ phim cổ trang Hàn Quốc hài hước nhất năm 2021.

The Red Sleeve là bộ phim cổ trang mới, kể về mối tình lãng mạn giữa thái tử Yi San (Lee Junho), người sau này trở thành hoàng đế và cung nữ kiên cường Seong Deok Im (Lee Se Young).

Vì không có sự thấu hiểu nhau ngay từ đầu nên cả hai đã không ít lần xảy ra xích mích. Chính những lúc cả hai chọc ghẹo nhau là lúc người xem không khỏi bật cười trước sự đáng yêu và dễ thương của họ.

Secret Royal Inspector & Joy

Dù bộ phim không quá nổi tiếng nhưng Secret Royal Inspector & Joy là một tác phẩm hay ho và hài hước.

Bộ phim kể về hành trình điều tra sự tham nhũng ở những vùng quê của các thanh tra hoàng gia. Tác phẩm được dẫn dắt bởi Taecyeon trong vai Ra Yi Eon và Kim Hye Yoon trong vai Kim Jo Yi.

Rất nhiều tình huống hài hước đã xảy đến với bộ đôi. Nếu như Yi Eon khiến khán giả cười nắc nẻ trước những pha hành động ngớ ngẩn thì Jo Yi cũng không kém khi thể hiện sự đanh đá của mình.

When Flowers Bloom, I Think Of The Moon

When Flowers Bloom, I Think Of The Moon là bộ phim cổ trang của đài KBS. Tuy tác phẩm chưa chính thức lên sóng nhưng thông qua những tấm hình poster, bộ phim hứa hẹn sẽ khiến tháng 12 của các khán giả càng thêm vui nhộn.

Bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thời Joseon khi luật cấm được ban hành rộng rãi và được thực thi cực kì nghiêm khắc. Ngoài ra, phim cũng khai thác câu chuyện tình lãng mạn giữa Kang Ro Seo (Hyeri), một quý tộc chật vật bắt đầu nấu rượu bất hợp pháp để nuôi gia đình và Nam Young (Yoo Seung Ho), thanh tra vĩ đại nhất của Joseon.

Bộ phim sẽ chính thức khởi sóng vào vào ngày 20/12, sau The King's Affection tạm biệt khán giả.

Mr.Queen

Nhắc đến phim cổ trang hài hước trong năm nay không thể bỏ qua cái tên Mr.Queen. Với diễn xuất đỉnh cao của nữ chính Shin Hye Sun cùng nội dung thú vị, bộ phim nhận được thành công vượt trội.

Bộ phim kể về vương hậu So Yong (Shin Hye Sun) bất ngờ mang linh hồn của nam đầu bếp đến từ tương lai. Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy đến với So Yong khi thân xác một đằng, linh hồn một nẻo.

Chính vì việc khó thích nghi với cơ thể mới nên So Yong đã có những màn tấu hài đi vào lòng người. Hẳn đây chắc chắn là một tác phẩm giải trí cực kì chất lượng.

Royal Secret Agent

Thêm một bộ phim cổ trang về các thanh tra hoàng gia thực thi nhiệm vụ của mình mang lại tiếng cười cho khán giả chính là Royal Secret Agent. Vì để đạt được kết quả tốt nhất, các nhân vật đã có không ít các màn hóa thân hài hước.

Tác phẩm có sự tham gia của L, Kwon Nara, Lee Yi Kyung,...Mặc dù tác phẩm không gây chú ý với các khán giả Việt nhưng lại khá được lòng các netizen Hàn.