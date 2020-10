5 biện pháp phòng bệnh mùa mưa bão

Uống nước đun sôi

Những ngày mưa bão, vi khuẩn sẽ có cơ hội sinh sôi và lây lan trong nước để gây bệnh. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất để giữ sức khỏe đó là bạn cần uống nước đun sôi. Nếu có thể, hãy đun sôi nước trong vòng 10 phút rồi sau đó mới sử dụng để tránh bệnh tiêu chảy.

Giữ gìn vệ sinh tay chân

Mùa mưa bão, nước ngập nhiều, tay và chân của bạn phải tiếp xúc nhiều với nước nên rất dễ mắc các bệnh liên quan tới da liễu như nấm, ghẻ, zona, mụn rộp, mề đay hay viêm nang lông… Để phòng bệnh, bạn cần đi ủng, găng tay khi tiếp xúc với nước và rửa sạch chân tay khi vừa bên ngoài về. Nếu có điều kiện, hãy ngâm chân và rửa sạch bằng thuốc sát trùng.

(Ảnh: Boldsky)

Hong khô da, tóc

Ngấm nước mưa lâu sẽ khiến bạn dễ bị cảm lạnh, cảm cúm. Không chỉ có vậy, da và tóc cũng bị ngấm nhiều bụi bẩn và nước nên dễ bị dị ứng. Trong trường hợp này, bạn cần tắm sạch sau khi đi mưa về, sau đó hong khô tóc và cơ thể càng nhanh càng tốt để tránh bị ốm.

Ăn uống vệ sinh

Ngoài sốt xuất huyết, sốt rét, cúm và đau mắt đỏ thì những bệnh về tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn và tiêu chảy rất thường gặp trong mùa mưa bão do nước tràn nhiều nơi, môi trường bị ô nhiễm. Do vậy, thời gian này bạn cần tuyệt đối thực hiện ăn chín, uống sôi, chỉ lựa chọn những thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn để phòng tránh nguy cơ bị ngộ độc.

Mắc màn khi ngủ

Mùa mưa là mùa sốt xuất huyết dễ dàng sinh sôi và phát triển để gây bệnh. Vì vậy, ngoài việc giữ gìn vệ sinh cơ thể tốt và ăn uống sạch sẽ, mọi người cũng cần mắc màn khi đi ngủ để tránh nguy cơ bị muỗi đốt, mắc bệnh sốt xuất huyết.