5 bị can đục tường nhà giam để bỏ trốn bị bắt ở Đắk Lắk

Chiều 11/6, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, 5 bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào đã bị bắt giữ.

"Cả 5 bị can bị bắt ở Đắk Lắk, công an đang di lý về Hưng Yên để điều tra", lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm.

Các bị can trốn khỏi nơi tạm giam.

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 9/6, Đinh Khánh Đạt (SN 1996, thường trú phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Dũng (SN 1995, trú phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào); Đào Đình Kiên (SN 2001, trú xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào); Vũ Thành Nghị (SN 1990, trú xã Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương) và Nguyễn Văn Long (SN 1991, thường trú xã Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên) bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ của Công an thị xã Mỹ Hào.

Một bị can bị bắt ở Đắk Lắk. (Ảnh: CA cung cấp)

Ngay sau đó, Công an thị xã Mỹ Hào đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, ra quyết định truy nã đối với 5 bị can bỏ trốn khỏi nơi tạm giam, đồng thời thông báo đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp truy bắt.