5 bài hát siêu bắt tai nhưng lại bị ‘cấm’ trước mỗi kỳ thi đại học ở Hàn Quốc

Kỳ thi đại học (CSAT) được coi là cột mốc quan trọng nhất đối với học sinh Hàn Quốc. Bởi người Hàn tin rằng nếu vượt qua được cánh cửa này, đồng nghĩa với việc học sinh sẽ có được công việc tốt trong tương lai.

Cũng chính vì vậy mà giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi được coi trọng hơn bao giờ hết. Thậm chí còn có hẳn 1 danh sách những ca khúc mà học sinh và giáo viên bị “cấm” nghe trước khi kỳ thi diễn ra để tránh bị “ám ảnh”, gây ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ.

Dưới đây là 5 bản hit giành được nhiều lượt bình chọn nhất từ phía cư dân mạng Hàn Quốc.

Ring Ding Dong (SHINee)

Có thể coi Ring Ding Dong là bài hát mở đầu cho danh sách cấm kỳ lạ này. Đây được coi là bản hit kinh điển không thể thay thế của SHINee cho đến tận thời điểm hiện tại. Câu thần chú “Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Di Ki Di Ki Ding Ding Ding” cứ văng vẳng mãi trong đầu khiến các sĩ tử không thể nào tập trung học tập được.

Next Level (aespa)

Bản hit Next Level của aespa - “tân binh khủng long” nhà SM hiện đang gây sốt ở Hàn Quốc nhờ giai điệu bắt tai và MV được đầu tư lớn với công nghệ AI và đồ họa đẹp mắt. Câu rap mở đầu “I’m on the next level” được đánh giá là đoạn gây nghiện nhất bài, đảm bảo sẽ luẩn quẩn trong đầu người nghe ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

DDU-DU DDU-DU (BLACK PINK)

Giúp BLACK PINK vươn tầm thế giới nhanh chóng sau khi phát hành, bản hit lớn DDU-DU DDU-DU chắc chắn không thể thiếu trong danh sách này. Gây nghiện ngay từ những nốt đầu tiên, học sinh Hàn Quốc bộc bạch họ chẳng thể nào tập trung ôn thi nổi nếu cứ bị DDU-DU DDU-DU mắc kẹt trong đầu.

Dumb Dumb (Red Velvet)

Năm 2015, Dumb Dumb của Red Velvet lọt vào danh sách, đồng thời cũng giúp nhóm tạo nên tiếng vang lớn ở Hàn Quốc. Nếu từng nghe qua ca khúc này, bạn sẽ hiểu vì sao nó lại bị học sinh “ghẻ lạnh” đến thế mỗi khi kỳ thi tới. Dumb Dumb sở hữu chất liệu âm nhạc gây nghiện với đoạn hook lặp đi lặp lại khiến người nghe không thể ngừng ngân nga theo dù không thuộc lời.

Go Go (BTS)

Phát hành vào năm 2017, Go Go là một trong những bản B-side được yêu thích nhất trong các album của BTS. Với 2 câu lyrics gây nghiện “Yolo Yolo” và “Dollar Dollar”, Go Go nhanh chóng bị liệt vào danh sách cấm nghe trước khi thi đại học.