45 vòng đấu giá 'ớn lạnh' giành quyền khai thác mỏ cát 2.811 tỷ đồng ở An Giang

(VTC News) -

Nói về vụ đấu giá mỏ cát ở An Giang, khởi điểm từ 7,2 tỷ đồng, lên tới 2.811 tỷ đồng (tăng lên gấp 390 lần) khiến dư luận xôn xao suốt thời gian qua, bà Đặng Nguyễn Hồng Châu - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang cho hay: "Khi tổ chức đấu giá, tài sản được đấu giá tăng cao so với giá khởi điểm hàng chục, hàng trăm lần là chuyện bình thường".

45 vòng đấu giá

Công ty TNHH Dịch vụ T.S Home trúng quyền khai thác cát với giá 2.811 tỷ đồng.

Theo bà Đặng Nguyễn Hồng Châu, mục đích của Trung tâm đấu giá là làm sao việc tổ chức đấu giá, nhất là tài sản công đúng quy định pháp luật mà mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách Nhà nước. Khi tổ chức đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đảm bảo tính độc lập, trung thực, công khai, khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia đấu giá và đơn vị là chủ tài sản được đấu giá.

Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, 2.811 tỷ đồng này tương đương quyền khai thác khoảng 2,4 triệu mét khối cát. "Nếu sản lượng khai thác tăng lên thì sẽ tính tăng lên. Trước khi cấp phép khai thác, công ty phải đóng khoảng hơn 140 tỷ đồng. Số tiền còn lại chia đều trong 4 năm sau”.

Mỏ cát trên sông Tiền (thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có 19 doanh nghiệp tham gia, trải qua 45 vòng đấu giá rất kịch tính.

Các doanh nghiệp rượt đuổi đấu giá rất quyết liệt. Đến vòng 30, chỉ còn 2 doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM tham gia là Công ty TNHH Dịch vụ T.S Home và Công ty khai thác vật liệu Trầm Tích. Kết quả cuối cùng, tại vòng 45, Công ty TNHH Dịch vụ T.S Home trúng quyền khai thác cát với giá 2.811 tỷ đồng.

Ông Bùi Văn On - Phó Giám đốc Công ty Phúc Thành ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (một trong 19 doanh nghiệp tham gia đầu thầu mỏ cát nói trên) dùng từ “ớn lạnh” khi nhắc về cuộc đấu giá.

Theo ông On, với 30 năm kinh nghiệm trong nghề khai thác cát, việc bỏ ra hơn 2.800 tỷ để lấy quyền khai thác mỏ cát nói trên là cầm chắc lỗ.

“bỏ chạy” sẽ mất tiền cọc

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ T-S.HOME (Công ty T-S.HOME) - đơn vị trúng thầu mỏ cát nghìn tỷ, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 14 (đường 11, KDC Ven Sông, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM).

Bảng tên Công ty T-S.HOME nhỏ hơn khổ giấy A4 được gắn tạm bợ trên hàng rào.

Công ty được thành lập tháng 1/2018 với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, hoạt động chính với ngành nghề "làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình", không liên quan đến lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2020, công ty nâng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng. Sau đó, thêm bán buôn kim loại và quặng kim loại; hỗ trợ khai thác mỏ và quặng... vào ngành nghề hoạt động kinh doanh.

Trụ sở công ty là ngôi nhà 3 tầng nằm trong khu dân cư ít người qua lại, phía trước ngôi nhà là bảng hiệu cỡ lớn mang tên "Công ty Bất động sản Thiên Lộc Phúc". Sâu bên trong, bảng tên Công ty T-S.HOME nhỏ chưa bằng tờ giấy A4 được gắn tạm bợ trên hàng rào.

Đáng nói, ngôi nhà này đang được một gia đình sinh sống, không có dấu hiệu hoạt động kinh doanh. Chủ ngôi nhà cho biết bảng tên Công ty T-S.HOME được một người họ hàng nhờ gắn tạm một thời gian. Thực chất ngôi nhà không có công ty nào làm việc bên trong.

"Đây là nhà tôi ở từ trước đến nay, không cho công ty nào mướn để làm văn phòng hết. Bảng tên này là do một người họ hàng của tôi nhờ gắn tạm một thời gian, không ảnh hưởng gì nên tôi đồng ý", chủ ngôi nhà cho hay.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông tin, đối với năng lực đấu thầu của các doanh nghiệp thì đơn vị kiểm tra trên báo cáo tài chính và thư cam kết cấp tín dụng.

Căn cứ theo quy định, đối với mỏ cát sông Tiền, doanh nghiệp chỉ cần có 14 tỷ đồng trở lên là được tham gia đấu giá. Trước khi tham gia đấu giá, doanh nghiệp phải nộp tiền đặt trước 15% của mức giá khởi điểm (giá khởi điểm 7,2 tỷ đồng).

Theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đối với trường hợp trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ cam kết thì mất tiền đặt cọc, hủy cuộc đấu giá và phải tổ chức đấu giá lại, chứ không có việc người đưa ra giá liền kề trúng đấu.