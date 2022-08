45 người tử vong do sốt xuất huyết trong 6 tháng

(VTC News) -

Thông tin được ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế nêu tại Hội nghị trực tuyến công tác dịch bệnh sáng nay (2/8). Nửa đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận hơn 136.075 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Số mắc và tử vong tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Nam và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Đặc biệt, trong 18 trẻ tử vong do sốt xuất huyết có tới 72% trẻ thừa cân béo phì, nam nhiều hơn nữ.

Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng. Bệnh nhân không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong. Bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng, diễn biến nhanh chóng từ nhẹ đến nặng. Bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua ba giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục.

Ông Khoa chỉ ra một số nguyên nhân trong điều trị dẫn đến tử vong do sốt xuất huyết, như: Cán bộ y tế chưa nhận biết sốt xuất huyết nặng dẫn đến kéo dài, can thiệp hô hấp chậm; một số trường hợp nhận định và điều trị sốc, tái sốc chưa đúng phác đồ; theo dõi bệnh nhân chưa sát dẫn đến diễn tiến nặng trong quá trình điều trị. Một vài trường hợp chuyển viện chưa an toàn, khi bệnh nhân lên tuyến trên không còn cơ hội cứu chữa.

Để giảm thiểu ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết trong thời gian tới, ông Khoa đề nghị các đơn vị nâng cao cần tập huấn đào tạo chuyên môn cho y bác sĩ, truyền thông hướng dẫn người dân, thiết lập nhóm điều trị bệnh, đảm bảo thuốc vật tư, thiết lập đường dây nóng, tăng cường hội chẩn liên viện, phun hóa chất diệt muỗi chủ động diện rộng tại các khu vực nguy cơ...