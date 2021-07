440 ca mắc COVID-19, 147 người âm tính ở cơ sở cai nghiện Bố Lá

(VTC News) -

Chiều 23/7, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB-XH TP.HCM thông tin, qua xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR cho các nhân viên, học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá khẳng định 440 người mắc COVID-19.

Trong đó, có 362 ca mắc COVID-19 là học viên và 78 ca là nhân viên. "Đến nay, sức khỏe của các học viên, nhân viên mắc COVID-19 vẫn ổn định và được theo dõi thường xuyên. Nếu có các trường hợp trở nặng sẽ chuyển về Bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị", ông Tấn cho biết.

Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Tiểu Ban Thông tin, truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình an ninh tại cơ sở cai nghiện Bố Lá được đảm bảo.

Công an tỉnh Bình Dương đã điều động lực lượng công an, cảnh sát cơ động để bảo vệ an ninh tại đây. Công an sẽ chốt chặn, tuần tra và liên tục nắm tình hình nhằm kiên quyết không để xảy ra bất ngờ, sự cố học viên trốn trại.

Trước đó, lúc 21h ngày 17/7, tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá có 2 nhân viên y tế có biểu hiện sốt, ho. Qua test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, cơ sở liên hệ với y tế địa phương huyện Phú Giáo test nhanh toàn bộ 607 học viên cai nghiện ở đây và 82 nhân viên.

Ngay trong đêm 21/7, một ê kíp gồm 21 y bác sĩ của Bệnh viện Nhân Ái (đơn vị thuộc Sở Y tế TP.HCM, đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước) đã đến Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá và lập bệnh viện dã chiến tại đây.

Lúc này, kết quả test nhanh bước đầu xác định 587 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Ông Lê Minh Tấn cho biết, đã tăng tiêu chuẩn bữa ăn mỗi ngày lên 80.000 đồng/người để tăng sức đề kháng cho người mắc COVID-19 tại đây. Rút kinh nghiệm của cơ sở Bố Lá, các cơ sở khác do Sở quản lý sẽ nghiêm ngặt cấm trại, không cho nhân viên trực tiếp chăm sóc học viên cai nghiện ra về mà phải ở lại cơ sở đến khi hết thời hạn giãn cách xã hội.

“Các y bác sĩ đều có nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ sở cai nghiện ma túy. Chúng tôi tin tưởng tình hình tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá sẽ sớm ổn định trở lại”, ông Lê Minh Tấn nói.