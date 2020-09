42/96 bệnh nhân ở Quảng Nam khỏi COVID-19

Sáng 4/9, ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành Y tế địa phương vừa tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho 13 bệnh nhân COVID-19.

7 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện sáng nay tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trong đó, 7 trường hợp được chữa khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam gồm: BN722 (28 tuổi, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên), BN591 (63 tuổi, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên), BN460 (49 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc), BN776 (62 tuổi, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên), BN671 (33 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên), BN672 (37 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc), BN882 (51 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

6 trường hợp được điều trị khỏi COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam gồm: BN548 (trú phường Cẩm An, TP Hội An), BN721 (trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn), BN858 (trú phường Thanh Hà, TP Hội An), BN932 (trú phường Minh An, TP Hội An), BN991 (trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An), BN999 (trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên).

Tính đến thời điểm hiện tại, 2 bệnh viện trên điều trị khỏi bệnh cho tổng cộng 42/96 ca mắc COVID-19.