4 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 6 tỷ USD

Công nhân Công ty TNHH Handanbi Vina lắp ráp linh kiện điện thoại tại KCN Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo số liệu cung cấp từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 11 tỷ USD, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài trong 4 đạt xấp xỉ 6 tỷ USD, tăng gần 8%.

Cụ thể, cả nước có 454 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 3,7 tỷ USD (giảm 56% so với cùng kỳ) và 323 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với số vốn gần 5,3 tỷ USD (tăng 92% so với cùng kỳ). Ngoài ra, nền kinh tế cũng ghi nhận 1.026 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần/mua phần vốn góp trên 1,8 tỷ USD (tăng 74% so với cùng kỳ).

Theo báo cáo, các dự án đăng ký tập trung vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến-chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 6,2 tỷ USD, chiếm 57% tổng vốn đăng ký.

Thứ hai là ngành kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư trên 2,8 tỷ USD, chiếm 26% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là các ngành bán buôn-bán lẻ, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký lần lượt 668 triệu USD và 357 triệu USD.

Hiện tại, Việt Nam đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, chiếm 29% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai và đạt trên 1,82 tỷ USD, chiếm 17%. Đáng chú ý, dự án Lego có quy mô lớn lên trên 1,3 tỷ USD đã đưa Đan Mạch giữ vị trí thứ ba với tổng vốn 1,3 tỷ USD và đạt 12% tổng vốn.

Về địa phương, Bình Dương đang hấp dẫn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký dẫn đầu cả nước và đạt gần 2,4 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 22% tổng vốn đầu tư đăng ký (cao gấp 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2021). Kế đến là Bắc Ninh có số vốn đầu tư gần 1,6 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn và Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ ba với số vốn đầu tư đăng ký gần 1,3 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn.

Về xuất khẩu, kim ngạch của khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng (kể cả dầu thô) ước đạt 91tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ, chiếm 74% kim ngạch xuất khẩu. Và, nhập khẩu đạt 80 tỷ USD, tăng 19% và chiếm 66% kim ngạch của cả nước.

Như vậy, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 10,7 tỷ USD (kể cả dầu thô) trong 4 tháng, trong khi đó khu vực doanh nghiệp trong nước đã nhập siêu gần 9,8 tỷ USD.