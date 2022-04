4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 2,5 tỷ USD

(VTC News) -

Sau 4 tháng, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,73 tỷ USD.

Tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 122,36 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021. Có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 63,1%).

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 4 xuất siêu hơn 1 tỷ USD, 4 tháng đầu năm xuất siêu 2,5 tỷ USD. (Ảnh minh họa: Báo quốc tế)

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 32,19 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 119,83 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 40,97 tỷ USD, tăng 14,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 78,86 tỷ USD, tăng 16,4%.

Trong 4 tháng đầu năm 2022 có 22 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại tháng 4 xuất siêu 1,07 tỷ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,53 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,5 tỷ USD).

Về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 35,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,1 tỷ USD.

4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu sang EU ước đạt 10,4 tỷ USD; nhập siêu từ Trung Quốc 18 tỷ USD; nhập siêu từ Hàn Quốc 15,2 tỷ USD; nhập siêu từ ASEAN 5,8 tỷ USD; nhập siêu từ Nhật Bản 790 triệu USD.