4 tháng đầu năm, hơn 51 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

(VTC News) -

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 19.256 doanh nghiệp, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, có tới 51.496 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 28.349 doanh nghiệp, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời gian hoạt động ngắn, chủ yếu là các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 0-5 năm với 14.940 doanh nghiệp (chiếm 52,7%).

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 16.403 doanh nghiệp, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại là 6.744 doanh nghiệp, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. (Ảnh minh họa)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, bất chấp đại dịch COVID-19, số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2021 là 44.166 doanh nghiệp, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2021 là 1.420.581 tỷ đồng (tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 627.721 tỷ đồng (tăng 41,0% so với cùng kỳ năm 2020).

Có 14.931 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 4 tháng đầu năm 2021 (tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2020), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 792.860 tỷ đồng (tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.