4 tác hại khôn lường của việc tắm đêm

Dễ bị đột quỵ

Với một số người đang trong tình trạng suy nhược, cảm cúm, uống bia rượu, mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, tắm đêm dễ dẫn đến bi kịch đột quỵ, tai biến và thậm chí là tử vong. Nhiệt độ nước tắm không phù hợp với nhiệt độ cơ thể, cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch để giữ nhiệt hoặc thoát nhiệt.

Khi mạch máu não bị co lại đột ngột sẽ dễ gây ra đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành (mạch máu cung cấp máu cho tim) co thắt đột ngột, có thể gây ra nhồi máu cơ tim cấp.

Đau đầu kinh niên

Tắm gội vào ban đêm chính là nguyên nhân của căn bệnh đau đầu kinh niên. Thông thường sau khi gội đầu ít người chú trọng đến việc làm khô tóc, thậm chí nhiều người còn lên giường với mái tóc chưa khô hẳn. Điều này khiến cho da đầu bị nhiễm lạnh, các mạch máu bị ảnh hưởng, lâu dần sẽ hình thành nên bệnh đau đầu kinh niên.

Nhiễm trùng phổi

Sau khi làm việc xong thường thì nhiệt độ cơ thể của bạn cao hơn bình thường, lỗ chân lông cũng đang giãn nở đáng kể, nếu tắm ngay nước sẽ ngấm qua lỗ chân lông. Bạn cứ liên tục lặp đi lặp lại việc này, thì lâu dần cơ thể bạn sẽ yếu dần đi, bạn hay bị ho, sốt kéo dài, thậm chí là viêm phổi. Những người đang suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, người già yếu tắm như vậy dễ bị viêm phổi, nhiễm siêu vi, cảm cúm...

Ảnh hưởng xấu đến hệ tuần hoàn

Tắm khuya từ 10h đêm trở đi là lúc các bộ phận cơ thể đang stress và nhiệt độ cao, nước lạnh sẽ làm cho các mạch máu co thắt, ảnh hưởng đến tuần hoàn và phổi.

Đặc biệt, với những người mới ốm dậy, trẻ em hay thai phụ, việc tắm khuya sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Những trường hợp uống rượu bia thì tuyệt đối không được tắm khuya vì lúc đó lượng đường trong máu đang rất thấp và cơ thể chưa cung cấp kịp thời, dẫn đến các triệu chứng như bị trúng gió, bị ngất, hoa mắt chóng mặt.