4 phim hoạt hình đáng xem trong dịp Giáng sinh 2021

(VTC News) -

Dịp lễ tết cuối năm luôn là khoảng thời gian mà mọi người dành thời gian thưởng thức các bộ phim cùng gia đình, người thân. Phim hoạt hình là lựa chọn thú vị, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Dưới đây là những bộ phim hoạt hình hấp dẫn cho dịp Giáng sinh 2021.

Nhóc trùm: Nối nghiệp gia đình

Tiếp nối thương hiệu phim hoạt hình ăn khách The Boss baby, tác phẩm lần này sẽ đưa khán giả trở lại với những trò quậy của Nhóc trùm. Lấy bối cảnh 30 năm sau các sự kiện trong phần phim đầu, "Nhóc trùm: Nối nghiệp gia đình" chứng kiến hai nhóc Tim và Ted đã lớn. Tuy nhiên một sự kiện xảy ra khiến hai anh chàng trở lại hình dáng nhóc tì hồi nhỏ.

"Nhóc trùm: Nối nghiệp gia đình" là cái một trong những cái tên xứng đáng lọt vào danh sách phim đáng xem của gia đình dịp Giáng Sinh. Đằng sau tạo hình đáng yêu của các em bé là bộ óc người lớn vô cùng tinh ranh, ôm ấp kế hoạch kinh doanh “bá đạo” hứa hẹn làm bất ngờ ngay cả những khán giả trưởng thành.

Cliffford: Chú chó đỏ khổng lồ

Bao nhiêu tình yêu thương thì là đủ? Với Clifford, tình thương của cô chủ nhỏ Emily đã giúp cu cậu từ một bé cún lông đỏ nhỏ xíu sợ sệt trở thành chú chó khổng lồ. Dựa trên loạt truyện ăn khách của nhà văn quá cố Norman Bridwell, Cliffford: Chú chó đỏ khổng lồ không chỉ là một tác phẩm tưởng tượng, mà sâu xa hơn, nói về mối quan hệ giữa người với người và tình cảm vô điều kiện mà những chú chó đem đến cho chúng ta.

Phim là lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình dịp cuối năm. Ai mà chẳng muốn có một chú chó thông minh, đặc biệt như Clifford ở bên cạnh cơ chứ? Bên cạnh tạo hình ấn tượng và tính cách dễ thương của Clifford, tác phẩm còn có sự góp mặt của danh hài Jack Whitehall. Phim dự kiến ra rạp từ ngày 31/12.

Đấu trường âm nhạc 2

Đấu trường âm nhạc đã trở lại! Sau 5 năm chờ đợi, những giai điệu kỳ diệu của SING sẽ được vang lên. "Đấu trường âm nhạc 2" tiếp tục dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Garth Jennings đem những ca sĩ mà chúng ta yêu quý tái ngộ khán giả. Từ cô heo Rosita, chàng Gorilla Johnny, nàng nhím Ash cho tới chuột Mike… các nhân vật với giọng ca tuyệt vời đã lấy đi trái tim người xem ngay trong phần phim đầu tiên.

"Đấu trường âm nhạc 2" kể về câu chuyện chú gấu Koala Buster Moon ôm ấp những dự định lớn hơn cho cả nhóm. Liệu giấc mơ trở thành ngôi sao của những cá nhân bé nhỏ có thành hiện thực? Bộ phim không chỉ là hành trình ca hát, mà còn là những câu chuyện về niềm tin, đam mê và cảm xúc.

Bên cạnh Joby Talbot và U2 đảm trách phần nhạc phim, bộ phim còn mang đến các bài hát đình đám của những nghệ sĩ tên tuổi như BTS, Billie Eilish, Shawn Mendes, Taylor Swift,…. Hãy sẵn sàng để đắm chìm trong những giai điệu “nghe là ghiền”, vừa vui mắt, lại bắt tai khiến cả nhà nhún nhảy. Sẽ thật là đáng tiếc nếu như bỏ qua phần âm nhạc đỉnh cao của tác phẩm.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên lồng tiếng sáng giá: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Halsey, Pharrell Williams, giọng ca của U2 – Bono và nhiều ngôi sao khác. Với những ai trót mê giọng ca ngọt ngào của Johny, hay màn trình diễn “bùng nổ” của heo Gunter thì dịp Tết này hãy tới ngay rạp chiếu để gặp gỡ các nhân vật đáng yêu này nhé.

Paw Patrol

Những ai yêu mến thú cưng, nhất là fan của loạt hoạt hình Paw Patrol hẳn không thể bỏ qua bộ phim Paw Patrol ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Nhân vật chính trong phim là đội chó cứu hộ tinh nhuệ và siêu dễ thương làm công việc tuần tra, bảo vệ quanh Vịnh Phiêu lưu.

Những chú cún đều có kỹ năng và chuyên môn riêng: chú thì làm nghề lính cứu hỏa, có chú làm cảnh sát, hay phi công. Khán giả sẽ được chứng kiến những màn giải cứu chuyên nghiệp của các nhân viên cứu hộ bốn chân, trong khi ngắm nhìn dàn đồ chơi công nghệ cao từ xe cộ đến công cụ chuyên dụng.

Trong bộ phim lần này, sự xuất hiện của thị trưởng thành phố Phiêu lưu sẽ đe dọa đến sự an nguy của mọi người. Điều đó khiến cậu bé Ryder và nhóm cún cứu hộ không thể đứng nhìn. Tác phẩm hứa hẹn đem tới những màn rượt đuổi gay cấn không kém gì phim người đóng, trong khi giới thiệu tạo hình “cưng không chịu nổi” của các bé cún.

Đây là tác phẩm đầy hứa hẹn của đạo diễn Cal Brunker sau thành công của các phim hoạt hình trước đó như "Escape from planet earth" (2013) hay "The nut job 2: Nutty by nature" (2017).